El president dels Estats Units, Joe Biden, celebrarà una trucada amb els dirigents occidentals per abordar la decisió sense precedents del president rus, Vladímir Putin de declarar en estat d’alerta màxima la seva força nuclear. La Casa Blanca considera l’anunci una retòrica perillosa» i la secretària de premsa de la Casa Blanca, Jean Psaki, ha considerat que Putin «fabrica amenaces que no existeixen per justificar agressions».

«Una guerra nuclear no es pot guanyar i mai s’ha de desencadenar», ha considerat la portaveu. «Aquesta retòrica perillosa que té el risc d’un error de càlcul, s’ha d’evitar i no serem indulgents», ha afegit. També ha deixat clar que Washington no variarà el nivell d’alerta de la seva força nuclear. L’anunci de Putin també ha estat present durant la sessió especial de l’Assemblea General de l’ONU dedicada a la crisi russa. El secretari general de l’ONU, António Guterres, ha remarcat que «la simple idea» d’un conflicte atòmic «és inconcebible.