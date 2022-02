El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha firmat una petició per entrar a la Unió Europea, segons ha anunciat aquest dilluns a la tarda el seu portaveu Sehiy Nikiforov. En la carta, Zelenski assegura que "respecta" els valors europeus i considera que és un moment "històric" per al país, que afronta des de dijous la invasió de Rússia. En un discurs gravat aquest matí, Zelenski ha demanat "l'ingrés immediat" a la Unió Europea amb "un procediment especial". "Estic segur que és possible", ha dit.

Zelenski defensa que l'objectiu dels ucraïnesos és "estar amb tots els europeus" en "igualtat de condicions". El president d'Ucraïna ha formulat aquesta petició coincidint amb l'inici de les converses de pau amb Moscou i el cinquè dia de la invasió russa del país. La Unió Europea té un procés per gestionar l'entrada de nous estats membres que normalment comporta anys de preparatius per alinear el país candidat als estàndards europeus. Per entrar es demana que hi hagi "institucions estables que garanteixin la democràcia i l'estat de dret" i una economia de mercat "que funcioni", entre altres requisits. Actualment, hi ha cinc candidats oficials a entrar a la UE que fa més d'una dècada que ho van demanar: Turquia (1987), Macedònia del Nord (2004), Montenegro (2008), Albània (2009) i Sèrbia (2009). L'últim país que va entrar a la UE va ser Croàcia el 2013.