Les mascotes s'han guanyat la categoria de 'millors amics dels humans' per la fidelitat als seus amos. Aquesta relació poques vegades es veu quartejada, però, en els últims dies hi ha molts animals residents a Ucraïna que han hagut d'acomiadar-se dels seus companys per sempre.

Més d'un milió i mig de persones han fugit ja del país d'ençà que va començar la guerra declarada per Rússia i molts d'ells ho han de fer sense els seus animals. Un desplaçat de guerra que no sap on viurà no es pot endur amb ell un gat, per molt que se l'estimi.

Per tant, a la càrrega emocional d'un conflicte bèl·lic i a la d'haver de fugir del país sense un destí clar, molts ucraïnesos han de sumar-hi la de separar-se dels seus animals. Aquest és el cas d'en Volodymyr i Natalia Horobets, que han fugit de Mariúpol i han aconseguit fer-ho amb la seva mascota, el Charly, fins a Lviv. Ara, la família Horobets es veu obligada a emprendre un nou viatge, però ho ha de fer en solitari.

Per facilitar aquest tràngol, una entitat Lituana s'ha establert a Lviv amb la finalitat de recollir les mascotes que no poden continuar amb els seus amos. A la foto, Natalia Horobets plora després de deixar el seu gat, el Charly. L'últim adeu dels amos i l'animal es produeix en unes condicions complicades; els Horobets marxaran cap a la frontera per començar una nova vida, però ho fan després de presenciar com les tropes de Vladímir Putin han bombardejat el país.

Rama Kreica, una voluntària de l'entitat lituana a Lviv, consola Horobets un cop ha dit adeu al seu gat. Persones com Kreica fan que aquests animals tinguin una segona vida allunyada de les bombes, ja que se'ls emporten al seu país per buscar-los una nova llar.

La imatge que es pot veure en el refugi de Lviv s'ha convertit en una de les conseqüències directes de la guerra. Gats i gossos, entre altres, es converteixen en refugiats amb quatre potes de la guerra a Ucraïna.