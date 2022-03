Rússia ha anunciat un nou intent d'alto el foc aquest dilluns a partir de les 8 del matí, hora catalana, per permetre l'obertura de "corredors humanitaris" per l'evacuació de civils a les ciutats de Kíiv, Kàrhiv, Mariúpol i Sumi, fortament afectades pels atacs, segons informen agències estatals russes com Interfax. L'alto el foc es promou per "petició personal" del president francès, Emmanuel Macron, després de la conversa que van mantenir amb el rus Vladímir Putin diumenge, afegeixen les mateixes informacions. L'aturada pretén, apunten, alleugerir la "desastrosa situació humanitària" en aquestes zones. Fins ara, els diversos intents d'alto el foc han fracassat.

Zelenski condemna el "silenci" d'Occident

D'altra banda, en un nou discurs televisat el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha lamentat el "silenci" dels països occidentals davant de les "atrocitats" de l'exèrcit rus, que durant el cap de setmana ha continuat amb bombardejos contra objectius civils en diverses ciutats del país. En un discurs distribuït diumenge a la nit i traduït per l'agència Ukrinform, Zelenski ha assegurat que Rússia actua "amb impunitat" perquè "no hi ha reacció" de la resta del món i les sancions imposades fins ara "són insuficients". El líder ucraïnès ha reiterat la crida per imposar una zona d'exclusió aèria –opció que l'OTAN per ara descarta- i ha dit que, si no es fa això, almenys cal que es doni aviació a l'exèrcit ucraïnès per "protegir-se".

"Si no ens doneu avions per protegir-nos, només podem arribar a una conclusió: ens volem morts lentament", ha etzibat Zelenski, en un emotiu discurs on també ha apel·lat al "deure moral" de la comunitat internacional d'ajudar els ucraïnesos.

🇺🇦 | .@ZelenskyyUa: "Hoy es Domingo del Perdón. Pero no perdonaremos a cientos y cientos de víctimas. Miles y miles de sufrimientos." pic.twitter.com/htr1y7Bq6V — #SOSUcrania (@SOSUcrania) 6 de marzo de 2022

"No perdonarem els trets contra gent desarmada. La destrucció de les nostres infraestructures. Els centenars i centenars de víctimes. Els milers de patiments. I Déu no ho perdonarà. Ni avui, ni demà, ni mai", ha afirmat el president ucraïnès.

Zelenski ha indicat que Ucraïna "perseguirà" els responsables dels atacs contra la seva població. "No hi haurà cap lloc tranquil, en aquesta terra, per a vosaltres. Excepte la tomba", ha sentenciat.