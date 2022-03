El nou intent per evacuar civils de la ciutat portuària de Mariúpol i establir un corredor humanitari ahir diumenge va tornar a fracassar perquè continuaven els bombardejos a la zona, mentre que les forces russes s’estan preparant per bombardejar la ciutat portuària d’Odessa, al sud d’Ucraïna.

El Ministeri de l’Interior d’Ucraïna va informar que es mantenen les hostilitats de Rússia i identifica trets i bombardejos amb obusos a la ciutat d’Irpín i a l’entorn. Els serveis d’emergència d’Ucraïna estan instal·lant tendes per oferir atenció mèdica als ferits. Durant el matí les autoritats locals avançaven que sortia el primer comboi de Zaporíjia cap a Mariúpol amb 90 tones de material humanitari. Els ciutadans de la zona no tenen llum, ni aigua ni calefacció i falten medicaments i aliments.

L’Ajuntament de Mariúpol havia anunciat que s’establiria un alto el foc entre les 10.00 del matí i les 21.00 del vespre, hora local, coordinada pel cap de l’administració de Donetsk. L’evacuació de civils havia de començar a les 12.00 amb autobusos municipals i transport privat amb una columna encapçalada per la Creu Roja.

Aquest era el segon intent per establir un corredor humanitari per evacuar ciutadans de la regió després que Rússia anunciés dissabte al matí un alto el foc parcial a la regió de Donetsk. L’evacuació de la població de Mariúpol havia de començar a les 11.00 hora local, segons l’Ajuntament, però minuts abans de les dotze va fer marxa enrere perquè continuaven els bombardejos a la zona. El consistori va demanar llavors als ciutadans que es dispersessin i es refugiessin mentre negociava amb Rússia per establir un alto el foc real i garantir un corredor humanitari segur.

A la tarda, però, l’exèrcit rus va reprendre l’ofensiva contra les ciutats ucraïneses de Mariúpol, a la costa del mar d’Azov, i Volnovakha, a mig camí entre la costa i Lugansk. Les autoritats ucraïneses van acusar Rússia de no respectar l’alto el foc ni els corredors humanitaris pactats, mentre que des del Kremlin es va assenyalar els combatents ucraïnesos com a responsables.

Va ser el portaveu del Ministeri de Defensa rus, Ígor Konaixénkov, qui va anunciar a la tarda la represa de l’atac contra Volnovakha i, sobretot, Mariúpol, situada en un punt clau entre les zones rebels sublevades contra el govern d’Ucraïna i la península de Crimea, annexionada per Rússia el 2014. Com ja havia fet dissabte el ministre d’Afers Exteriors rus, Serguei Lavrov, Konaixénkov va acusar la «falta de voluntat del costat ucraïnès» de l’incompliment de l’alto el foc.

Futur atac a Odessa

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va afirmar ahir que les forces russes s’estan preparant per bombardejar la ciutat portuària d’Odessa, a la vora de la mar Negra, al sud d’Ucraïna. «S’estan preparant per bombardejar Odessa. Odessa! Els russos sempre han vingut a Odessa. Sempre han sentit només calidesa a Odessa, només sinceritat. I ara què? Bombes contra Odessa? Artilleria contra Odessa? Míssils contra Odessa? Serà un crim de guerra. Serà un crim històric», va assenyalar el mandatari en un nou videomissatge.

El secretari del Consell de Seguretat i Defensa d’Ucraïna, Oleksí Danilov, va dir diumenge que Rússia s’estava preparant per a la segona ona d’una ofensiva a gran escala i que no perdia l’esperança de prendre Kíiv. «L’Exèrcit ucraïnès està donant un rebuig decent, i el dia de la nostra victòria (...) s’acos ta cada dia, però l’enemic continua sent perillós i està preparant una segona ona d’ofensiva a gran escala, a la qual hem d’acostar-nos units», va dir, segons l’agència UNIAN.

Va assenyalar que les ciutats de Kíiv (nord) Khàrkiv (aquest), Mariúpol (sud-est), Mikolaiv (sud), Txerníhiv (nord) i Odessa continuen sent estratègicament importants per als russos. «El pla de l’enemic és prendre ciutats clau, dessagnar les Forces Armades d’Ucraïna, crear una situació de catàstrofe humanitària per a la població civil», va agregar el secretari del Consell Nacional de Seguretat i Defensa. A més, va indicar que l’enfocament principal de les forces russes s’està desplaçant cap al sud, tractant de privar a Ucraïna de l’accés a les mars Negra i Azov, la qual cosa, en la seva opinió, crearà les condicions per a la repressió econòmica de la resistència ucraïnesa.