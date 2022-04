El preu dels aliments va tocar màxims històrics al març per la guerra a Ucraïna. Segons ha anunciat l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO, per les seves sigles en anglès), l’índex de preus global es va situar en 159,3 punts al març, un 16,6% més que al febrer, quan ja va assolir la xifra màxima des de l’inici del registre el 1990. Respecte el març del 2021, el preu dels aliments ha augmentat un 33,6%. L’oli vegetal i el blat són els productes que més s’han encarit per la invasió russa d’Ucraïna.

Rússia i Ucraïna representen plegades un 30% de les exportacions mundials de blat. Al conflicte entre tots dos països, s’hi ha afegit la preocupació per les condicions dels cultius als Estats Units, de manera que en l’últim mes els preus mundials d’aquest aliment s’han disparat gairebé un 20%. La guerra també ha afectat l'índex de preus de l'oli vegetal de la FAO, que va augmentar un 23,2% al març per l’oli de gira-sol. Ucraïna n’és el principal exportador mundial. L'índex de preus de la carn de la FAO ha assolit un màxim històric al març pel “dèficit de porcs de matança a Europa occidental”, indica la FAO en un comunicat. A més, les aus de corral s’han encarit pel “subministrament reduït dels principals països exportadors” arran de diversos “brots de grip aviària”.