Estava tot planejat. Dissabte, 14 de maig, Payton Gendron es va enfundar en un vestit militar, va agafar la seva arma automàtica i va pujar al seu cotxe per dirigir-se al Tops Friendly Market, un supermercat situat en un barri predominantment negre de Buffalo, als Estats Units. Abans, havia activat la càmera connectada al seu casc per retransmetre com disparava i assassinava a sang freda 10 persones. En el seu moment de màxima audiència, el directe emès per Twitch va reunir tan sols 22 espectadors. Sis dies després, el vídeo de la matança s’ha propagat pels racons més foscos d’internet i acumula milions de visualitzacions.

Aquest atemptat terrorista posa de nou en relleu com el supremacisme blanc utilitza les xarxes socials per amplificar la seva propaganda i captar així nous adeptes a la seva causa. A més de retransmetre-la en directe com si fos un videojoc, el presumpte autor de la matança –de tan sols 18 anys– va penjar un manifest racista de fins a 180 pàgines amb les seves intencions en fòrums en línia com Discord, 4chan o 8kun, aquests dos últims coneguts per allotjar tota mena de contingut, des de pornografia infantil a escabrosos assassinats, i per ser el bressol del moviment conspiranoic trumpista <strong>QAnon</strong>. «ESTÀ PASSANT: AIXÒ NO ÉS UN SIMULACRE», va escriure.

Twitch, propietat d’Amazon, va explicar al ‘Washington Post’ que va eliminar el vídeo dos minuts després que s’iniciés l’atac. Tot i així, almenys un usuari el va descarregar i va difondre en altres plataformes, des de grans espais com Facebook o Twitter a canals supremacistes i neonazis en xarxes com <strong>Telegram</strong>. Facebook inclús va tardar 10 hores a eliminar vídeos que van esquivar els seus controls.

«El fet que un individu pugui publicar plans detallats per cometre aquest acte d’odi sense conseqüències, i després transmetre’l perquè el món el vegi, és esgarrifós i insondable», va exposar aquest dimecres la fiscal general de Nova York, Letitia James, que investigarà el rol de les xarxes socials en l’atemptat.

Propaganda del terror

Des del supremacisme blanc al gihadisme, les xarxes socials s’han convertit en un element indispensable de la propaganda terrorista. Més enllà de les seves proclames conspiranoiques, els vídeos han aconseguit ser un producte d’impacte tant per atemorir les seves víctimes com per seduir els seus adeptes, que consumeixen la barbàrie com un producte de reafirmació ideològica.

En el seu manifest, el terrorista de Buffalo explica que, avorrit durant la pandèmia, va trobar a 4chan el vídeo de la matança de <strong>Christchurch</strong>, a Nova Zelanda. El 2019, el feixista Brenton Tarrant va atacar dues mesquites i va assassinar metòdicament 51 persones, retransmetent-ho tot en directe durant 17 minuts a Facebook Live. Abans, havia compartit amb els usuaris de fòrums com Reddit i 4chan la teoria del ‘gran reemplaçament’, una conspiranoia supremacista –amplificada i normalitzada a tot el món per figures com Trump, Abascal, Bolsonaro o Orbán– que creu que el feminisme, la immigració i el progressisme busquen causar un «genocidi blanc».

L’accés a aquest document, encara fàcil de trobar a internet, va inspirar l’atac de Buffalo. Gendron va seguir de forma metòdica els passos d’altres terroristes. Com ja va fer el 2019 l’antisemita que va assassinar dues persones a Halle, Alemanya, l’l’ultra nord-americà va passar d’utilitzar Facebook –els seus usuaris són més grans– a Twitch per assegurar-se així un impacte més gran. «Transmetre en directe aquest atac em dona certa motivació en el sentit que sé que algunes persones m’animaran», va escriure abans d’executar 10 innocents.

A les clavegueres d’internet, el terrorista de Buffalo ha après a deixar rastres propagandístics de la seva obra per als que vinguin més endavant. Mètodes teatrals i efectistes com el vídeo, però també d’altres més rudimentaris. Ja el 2011, el neonazi noruec Anders Breivik va deixar publicades en un manifest les idees que el van portar a assassinar 77 persones. Aquestes mateixes conspiracions racistes són les que aquest dissabte van banyar de sang un supermercat de Buffalo.