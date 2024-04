Més de 500 persones passen fins al migdia per la setena Fira de l'Ocupació del Bages

La setena edició de la Fira de l'Ocupació del Bages ha arrancat aquest matí amb un elevat trànsit de persones a la recerca de feina. Més de 500, segons l'organització, havien assistit a l'esdeveniment que acull fins a les 5 de la tarda el Museu de l'Aigua i del Tèxtil. L'any passat van ser 600 en total, amb la qual cosa la Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Manresa, que coorganitzen la fira, confien de superar aquesta xifra.

Enguany hi ha vint-i-quatre empreses, que presenten més de 200 ofertes de feina. El perfil dels assistents és molt variat, aquesta edició, fet que està satisfent les empreses participants, algunes de molt veteranes a la fira, com Althaia, Denso, Cots i Claret, Masats, Ausa i l'Agrícola Regional de Montserrat. D'altres, com la santfruitosenca Forminsa, s'estrenen enguany, a la recerca de set persones per cobrir diversos llocs de treball en aquesta empresa especialitzada en la fabricació de peces i mecanismes per al vehicle elèctric. Al migdia havien recollit una vintena de currículums, i confiaven que "almenys tres o quatre" acabessin responent a les necessitats de la companyia, explicava Montse Gomáriz, directora financera de Forminsa.

El moianenc Xavier Esteve, de 57 anys, era una de les persones interessades en les ofertes laborals de Forminsa, que frisa per trobar matrissers, experts en electrònica i electricitat, perfils no fàcils de cobrir al mercat bagenc. Esteve, fresador amb una llarga experiència en diverses empreses del territori, buscava aquest matí la seva oportunitat després d'un any a l'atur i de topar-se amb ofertes "temporals, d'un any per a ETT, que no et garanteixen continuïtat". Esteve busca "estabilitat. A la meva edat, em cal trobar una feina que em sumi a la vida laboral, no eque em resti". Esteve confia trobar a la fira una nova oportunitat, atesa la seva experiència al sector i a la formació en "disseny 4D i mecanització per ordinador" que ha anat afegint al seu currículum.

Casa Mas arriba a la fira per tercera edició consecutiva i confirma que hi ha una "gran varietat de perfils", aquest any: enginyers, dissenyadors gràfics, experts en electromecànica o informàtica han passat per la taula de Casa Mas, interessada ara en cobrir llocs de treball d'operari de magatzem. Però tenir un fons de contactes d'altres perfils els pot ser útil per al futur, explica Coral Casallarch, tècnica de Recursos Humans de l'empresa que està traslladant la seva activitat als Plans de la Sala.

La fira, que enguany presenta novetats com el "Pati de les competències", on els aspirants a un lloc de feina poden afinar les seves possibilitats al món laboral mitjançant jocs de taula; o un room escape dissenyat per l'agència municipal ProTreball, que incideix també en la millora de les competències, manté serveis com la revisió exprés de currículums, els elevator pitch, el taller sobre com fer un currículum eficient o l'espai per fer-se fotografies per al CV. En la seva visita a la fira, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha destacat la capacitat de l'esdeveniment de "posar en sintonia gent que busca feina amb empreses que necessiten gent", i ha insistit que "hi ha feina" i que la fira és un bon escenari per exhibir les pròpies capacitats. La presidenta de la Cambra, Sílvia Gratacòs, per la seva banda, ha posat en valor el fet que moltes empreses "repeteixen a la fira perquè valoren la quantitat de persones que hi passen" i perquè poden acumular currículums dels quals poden tibar "tot l'any". A més, ha destacat el fet que la fira serveix a les empreses per compartir punts de vista sobre la situació del mercat laboral, un marc de relació que es desplega especialment a l'hora de dinar, al mateix Museu de l'Aigua i del Tèxtil.

