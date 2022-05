Rio de Janeiro ha tornat a estremir-se. Almenys 11 persones van morir durant un enfrontament entre integrants del Batalló d’Operacions Policials Especials (BOPE) de la Policia Militar i narcotraficants a Vila Cruzeiro, una de les 13 faveles que formen el complex la Penja, a la castigada zona nord de la ciutat meravellosa. Una habitant d’aquest barri marginal va perdre la vida per una bala perduda.

Segons van informar les autoritats carioques, l’operació tenia per objectiu detenir caps del Comando Vermelho, una de les principals faccions criminals del Brasil. El febrer passat van perdre la vida vuit persones en un altre incident entre delinqüents i policies a Vila Cruzeiro. L’enfrontament d’aquest dimarts passa un any després dels xocs entre el BOPE i grups narcos a Jacarezinho. Aquell maig del 2021 es va consumar en aquesta favela pròxima la matança més gran en la història de la ciutat: allà van perdre la vida 28 persones, tots joves negres. L’anomenada matança de Jacarezinho va provocar un enrenou que va traspassar les fronteres brasileres al punt que les Nacions Unides va arribar a exigir una investigació independent.

Durant l’operació d’aquest dimarts, les forces de seguretat es van apoderar de set fusells, quatre pistoles i 16 vehicles. El tinent coronel Ivan Blaz, portaveu de la Policia Militar, no va descartar la possibilitat d’una xifra més gran de morts i noves defuncions mentre prossegueixi la recerca dels delinqüents que van fugir.

A l’escoltar el primer tret, en hores de la matinada, Cláudia Sacramento, una favelada de Vila Cruzeiro, va saber immediatament que tot empitjoraria. «A les xarxes socials avisaven que s’acostava la policia i hi havia helicòpters fent voltes. Molta gent té por de sortir, però també de perdre la seva feina. Hi ha empresaris que no els creuen quan diuen que hi ha tirotejos». Arthur Lucena, un altre habitant de la favela va lamentar davant les càmeres televisives les conseqüències de l’operació. «No hi ha manera de sortir de la casa».

Els números de la mort

Segons la Universitat Federal de Rio de Janeiro, entre el 2007 i el 2021 es van realitzar 17.929 operacions en faveles de la regió metropolitana de Rio de Janeiro, de les quals 593 van derivar en chacinas (carnisseries), com els mitjans carioques anomenen aquests episodis. En aquestes es van comptabilitzar un total de 2.374 morts. Els barris marginals de la zona nord, en particular Jacarezinho, acumulen la càrrega de dolor més gran. Hi va haver 112 morts en les 19 matances ocorregudes a la favela entre el 2007 i el 2021.

Durant el primer trimestre d’aquest any, Rio de Janeiro va registrar 760 homicidis, cosa que representa una caiguda del 18% davant els tres primers mesos del 2021 i la menor xifra per al període des del 1991, ha assegurat l’Institut regional de Seguretat Pública (ISP). El Govern d’ultradreta celebra aquesta reducció que té com a contracara permanent l’increment de la «mà dura» contra els afrobrasilers pobres. De fet, aquest any ha començat amb la campanya «Ciutat Integrada», a través de la qual es preveu l’ocupació d’algunes faveles per part de les unitats del BOPE amb el propòsit no només de frenar l’avenç de les faccions del narcotràfic sinó de les organitzacions paramilitars conegudes com a «milícies». Les denúncies de violacions dels drets humans són corrents.