Algèria ha decidit suspendre de manera "immediata" el Tractat d'Amistat, Bon Veïnatge i Cooperació amb Espanya vigent des del 2002, segons ha informat la Presidència de la república africana en un comunicat que recull l'agència de notícies Algérie Press Service. A parer del govern d'Alger, la "posició que ha adoptat" Espanya sobre el Sàhara Occidental "vulnera les seves obligacions legals, morals i polítiques" com a antiga colonitzadora del territori, d'acord amb allò dictaminat "per les Nacions Unides". Algèria considera que la proposta marroquina de convertir el territori en una autonomia del seu país és "il·legal i il·legítima" i amaga una voluntat "colonialista", i per això rebutja la postura favorable del govern espanyol.

Fonts diplomàtiques espanyoles han lamentat la notícia i han subratllat que el govern espanyol "reafirma" el compromís amb el tractat suspès per Algèria, i en particular en l'extrem que fa referència a "l'adhesió estricta als propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides i els principis del Dret Internacional com a elements fonamentals per al manteniment de la pau, la seguretat i la justícia en la societat internacional".

Espanya també reitera el compromís especial amb l'apartat del tractat que defensa "els principis d'igualtat sobirana dels Estats, de no ingerència als assumptes interns i del respecte del dret inalienable dels pobles a disposar d'ells mateixos".

Finalment, les mateixes fonts subratllen que el govern d'Espanya considera Algèria un país "veí i amic" i reitera a "disponibilitat plena" per seguir mantenint i desenvolupant les relacions "especials" de cooperació entre ambdós països, "en benefici d'ambdós pobles".

Cal recordar que Algèria és un des subministradors més importants de gas natural d'Espanya, un extrem que ha agafat un rellevància destacada des de l'inici de la guerra d'Ucraïna i les maniobres de Rússia amb l'energia que envia a Europa com a represàlia per les sancions imposades per la Unió Europea.

Precisament, a mitjan abril el govern espanyol sostenia que el canvi de posició sobre el Sàhara Occidental no passaria factura en l'abastiment de gas d'Algèria, malgrat els moviments algerians contraris als interessos espanyols que el règim d'Alger va començar a dur a terme després de fer-se pública la nova postura.