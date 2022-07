El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha acceptat finalment dimitir després de quedarse completament sol en el seu propi Govern per les crítiques a la seva controvertida gestió. El qüestionat premier ha renunciat al lideratge del Partit Conservador i seguirà com a primer ministre fins que la formació elegeixi un nou líder. «El procés comença avui», ha afirmat a les portes del número 10 de Dowining Street, on ha sigut aclamat per un grup de simpatitzants.

«Estic trist per deixar la millor feina del món», ha afirmat el dirigent, explicant que s’havia resistit a llançar la tovallola «perquè era la meva feina i la meva obligació fer el que vaig prometre el 2019». «Ningú és indispensable», ha afirmat

A l’espera d’elegir el nou líder conservador, un procés que comportarà diverses setmanes, Johnson ha iniciat la designació dels ministres que componen el nou Executiu interí, a fi que no hi hagi cap buit de poder.

S’obrirà ara una carrera per la successió en els tories de cara a la conferència del partit a l’octubre, que serà quan la persona elegida substituirà Johnson com a primer ministre. Només 16 dies abans d’arribar als tres anys com a primer ministre, la de Johnson seria una de les estades més curtes a Downing Street des del 1900.

La pressió sobre el ‘premier’ britànic ha sigut titànica. Després de superar la jornada de dimecres, quan Boris Jonhson va repetir que no dimitiria malgrat l’allau de dimissions en el seu Govern conservador, dijous s’ha llevat amb dues renúncies més, les dels ministres d’Irlanda del Nord i Gal·les, considerats fins ara com dos dels seus més lleials escuders. Fins i tot el nou ministre de Finances britànic, Nadhim Zahawi, nomenat fa tot just dos dies, ha demanat també aquest dijous a Johnson que «marxi ja» del Govern.

Més de 50 dimissions

Amb ells ja són més de 50 els càrrecs que han abandonat l’Executiu des de dimarts. També ha presentat la seva dimissió la número dos del Partit Conservador, Caroline Johnson. Van obrir la veda dos pesos pesants: el titular d’Economia, Rishi Sunak, i el de Sanitat, Sajid Javid.

Les renúncies de Javid i Sunak van tenir lloc hores després que Johnson es disculpés per enèsima vegada, reconeixent que va cometre un «error» a l’haver nomenat per a un important càrrec parlamentari Chris Pincher, responsable conservador que la setmana passada va renunciar acusat de tocaments a dos homes, un d’ells diputat. Després d’haver afirmat el contrari, Downing Street va reconèixer dimarts que el primer ministre va ser informat el 2019 d’anteriors acusacions contra Pincher, però que les havia «oblidat».

Vot de censura

El primer ministre va sobreviure a principis de juny a un vot de censura dels seus propis diputats, fet en un intent de treure’l del poder. Avalat per 211 dels seus 359 legisladors, va salvar el lloc, però els 148 vots en contra seu van fer palès que el descontentament no deixava de créixer. Les normes del partit estableixen que aquest procediment no es pot repetir l’any vinent. Però la forta pressió ha aconseguit propiciar que marxi.

Des del denominat ‘partygate’ –l’escàndol per les festes organitzades a Downing Street durant els confinaments del 2020 i 2021– fins a l’irregular finançament de la luxosa reforma de la seva residència oficial, passant per acusacions d’amiguisme, els escàndols al voltant de Johnson s’han anat multiplicant i han anat desgastant, irremeiablement, la seva gestió.