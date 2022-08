El papa Francesc visitarà Kíiv abans de viatjar al Kazakhstan el 13 de setembre, ha avançat avui l’ambaixador d’Ucraïna davant la Santa Seu, Andrí Iuraix, després de mantenir una trobada amb el pontífex al Vaticà. La Santa Seu de moment no ha confirmat aquesta possibilitat.

«Ucraïna durant molts anys, i especialment des de l’inici de la guerra, ha estat esperant el Papa i serà feliç de saludar-lo abans del seu viatge a Kazakhstan», ha publicat el diplomàtic en el seu perfil de Twitter, juntament amb algunes fotos de la trobada.

Francesc ha confirmat un viatge apostòlic al Kazakhstan del 13 al 15 de setembre per participar en el VIII Congrés Mundial de Líders de Religions Mundials i Tradicionals.

Durant la reunió, ha revelat Iuraix, Francesc li va dir: «Vull expressar la meva proximitat amb la visita» a Ucraïna.

Demanar el final de la invasió

El pontífex argentí sempre s’ha mostrat molt preocupat per la situació d’Ucraïna, envaïda per Rússia des del 24 de febrer, i ha confirmat en diverses ocasions la seva intenció de viatjar a aquest país per demanar el final al conflicte.

En la roda de premsa a l’avió papal de tornada del Canadà, el 30 de juliol, Francesc va reiterar aquesta voluntat: «Ja veurem què em trobo quan arribi a casa», va dir, amb referència als preparatius de la diplomàcia vaticana per a aquest possible viatge.

Ahir divendres, el pontífex va rebre en audiència el nou responsable d’Afers Exteriors del Patriarcat de Moscou, el metropolità Antoni di Volokolamsk, representant del patriarca Ciril I, que sempre ha justificat i animat la invasió d’Ucraïna. Francesc i Ciril I van fer un pas cap a l’entesa el 12 de febrer del 2016, abraçant-se a l’Havana, en la primera trobada entre els dos líders d’aquestes dues esglésies en gairebé un mil·lenni, des del Gran Cisma de l’any 1054.

Tanmateix, Francesc no han amagat les seves divergències en relació amb la invasió d’Ucraïna i el març passat, en una videoconferència, li va retreure que les guerres són sempre injustes. «Qui les paga és el poble de Déu. Els nostres cors no poden no plorar davant nens, dones assassinades, davant totes les víctimes de la guerra. La guerra no és mai el camí», va argumentar el papa davant el patriarca, conegut suport del president rus, Vladímir Putin.

Viatge al Kazakhstan

Francesc, amb alguns problemes de genoll que l’obliguen a utilitzar sovint la cadira de rodes, ha decidit confirmar aquest viatge apostòlic al Kazakhstan. En aquest esdeveniment podrien coincidir els dos líders religiosos, segons avancen alguns mitjans especialitzats, si bé aquesta possibilitat no ha sigut confirmada encara ni pel Vaticà ni per Moscou.

A l’agenda oficial del pontífex al Kazakhstan s’ha reservat un espai al migdia del 14 de setembre a «trobades privades amb alguns líders religiosos», sense aportar més detalls.