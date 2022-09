Els conductors de línies de llarga distància del Consorci de Transport Públic de la ciutat de Pequín han rebut polseres electròniques amb un sensor capaç de monitorar les seves emocions per millorar així la seguretat, segons l’entitat, encara que la iniciativa ja ha estat criticada per vulnerar la privacitat dels empleats i ser una possible font de discriminació.

L’organisme va distribuir dimecres passat 1.800 polseres a conductors de línies interprovincials, segons ha recollit el diari Baijing Daily, encara que no se sap si els empleats hauran de portar les polseres de manera obligatòria. Les polseres intel·ligents són capaces de mesurar una sèrie de paràmetres biomètrics que permetrien conèixer l’estat emocional de la persona i en temps real: temperatura corporal, nivells d’oxigen en sang, respiració, pressió arterial, exercici i son. A més, també poden detectar estats d’ansietat i altres situacions emocionals. «La distribució de polseres és un mitjà tecnològic per reforçar la salut física i mental dels conductors», va explicar la companyia en un missatge publicat a la xarxa social Weibo. La mesura s’ha donat a conèixer unes setmanes abans del congrés que cada cinc anys celebra el Partit Comunista de la Xina i enmig de contínues crides de les autoritats a reduir el «risc social» durant la cita. La setmana passada van morir 27 persones en un accident d’autobús a la ciutat de Guiyang quan eren traslladades a un centre de quarantena perquè tenien coronavirus. Aquest tipus de dispositius ha generat polèmica en els últims mesos per la seva utilització per fer el seguiment de la temperatura corporal després de desplaçaments en el marc de les mesures per atallar els contagis de coronavirus. També s’estan utilitzant polseres electròniques i la intel·ligència de dades big data per fer el seguiment a responsables de delictes menors per «reduir les detencions», segons reconeixia el juliol passat un alt càrrec de la Fiscalia xinesa.