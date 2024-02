Un fotògraf ha capturat una imatge espectacular durant la crescuda de la marea del riu Qiantang a la província de Zhejiang, a l'est de la Xina, coincidint amb el començament de l'Any del Drac. Liu Mingyong, observador de marees i fotògraf, va immortalitzar l'increïble paisatge amb forma de drac després de set dies d'espera i d'observació.

El paisatge, normalment en forma d‟arbres amb tronc i branques, es crea per l'erosió diària provocada per les marees baixes. La marea en forma de drac fotografiada per Liu es troba en una àrea on el cabal arriba a una profunditat d'un a dos metres.