VÍDEO | Què són les cremes prescrites?

Prevenir el foc utilitzant el foc. Aquesta és una de les pràctiques utilitzades pels Bombers de la Generalitat als boscos catalans. Són el que s'anomenen cremes prescrites, un tipus d'actuació que té per objectiu reduir el risc d'incendi d'una determinada zona tot eliminant-hi el material combustible que hi pugui haver en excés. Al massís de Montserrat se'n va fer una el 21 de juny passat en un punt estratègic.

Les cremes prescrites són incendis controlats, on totes les condicions i factors s'han pactat: el lloc, la zona afectada, la meteorologia i el procediment a seguir. En el cas de Montserrat, hi van intervenir tres camions, una unitat dels GRAF (Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals) i una unitat dels EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal).

A banda de prevenció d'incendis, les cremes prescrites també s'utilitzen per facilitar la regeneració d'una certa espècie vegetal o per al pasturatge. I també poden servir per a la formació i la recerca. A la crema prescrita del juny a Montserrat, entre els participants hi havien vuit alumnes, gent acabada d'incorporar al cos de Bombers. Així, aquests focs controlats s'usen per entrenar maniobres d'extinció i són un suport bàsic per a la formació del personal operatiu de Bombers i d'equips d'altres cossos d'extinció europeus.

El següent vídeo mostra com van actuar els GRAF en la crema prescrita del dia 21 de juny a Montserrat. Les imatges van ser enregistrades i editades per l'EEI (Equip d'Enregistrament d'Imatges dels Bombers de la Generalitat).