PSC-Units exigeix al Govern que retiri un monument franquista a Montserrat

PSC-Units ha registrat una proposta de resolució al Parlament que insta el Govern a retirar un monument franquista a Montserrat, ubicat en una cripta-mausoleu on hi ha enterrats 319 combatents carlistes catalans del Terç de Requetés de la Mare de Déu de Montserrat.

Precisament aquest dimecres, la consellera de Justícia, Ester Capella, ha anunciat que la Generalitat impulsarà una nova llei que aglutini normes sobre memòria històrica ja en aplicació, que permeti al seu Departament retirar simbologia franquista de l'espai públic i que anul·li condecoracions a dirigents de la dictadura.

En aquesta línia, segons fonts socialistes, el grup PSC-Units va registrar aquest dimarts dia 10 una proposta de resolució per a la retirada d'un monument franquista a Montserrat, perquè aquesta iniciativa parlamentària sigui substanciada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals (CAI).

La proposta del PSC es refereix a la cripta funerària ubicada a la muntanya de Montserrat i construïda el 1958, en la qual estan enterrats 319 combatents del Terç de Requetés de la Mare de Déu de Montserrat, unitat militar franquista que es va formar a Navarra per catalans, la majoria carlistes.

Segons el text de la proposta, en la cripta-mausoleu, al costat d'una bandera d'aquesta unitat, es poden llegir al seu exterior "cites bíbliques utilitzades per commemorar els combatents carlistes i exaltar la seva participació en la Guerra Civil", mentre que a l'interior hi ha "inscripcions d'exaltació, així com imatges i parafernàlia relacionada amb el carlisme i el franquisme durant la Guerra Civil".

El PSC denuncia que "al mateix espai hi ha una escultura de bronze sobre un petit túmul de pedra, representant un requetè (un integrant d'aquella unitat) malferit amb la mirada dirigida al monestir de Montserrat, al peu del qual hi ha una placa amb la inscripció "Recorda el seu exemple i sacrifici. Terç de Requetés Mare de Déu de Montserrat. 1936-1939".

És per tot això que, en la proposta de resolució del PSC, s'insta el Govern de la Generalitat a "fer les gestions necessàries per retirar, dins el termini de sis mesos, el monument dedicat al Terç de Requetés", així com l'"adequació" de la cripta a la legislació en matèria de memòria històrica.

També s'emplaça a "conservar i museïtzar tant el monument com els altres elements que poguessin ser retirats d'aquell entorn per a l'adequació d'aquest a la legislació en matèria de memòria històrica, si els informes tècnics corresponents avalen l'interès històric o artístic dels dos elements".

En declaracions a Efe, el portaveu adjunt del PSC-Units, Ferran Pedret, ha deixat clar que no es pretén que "s'exhumin o traslladin les restes dels combatents", però sí que la cripta "respecti" la llei de memòria històrica i que "no hi hagi simbologia d'exaltació del franquisme" en un mausoleu que el dictador Francisco Franco va visitar al seu moment i que ara congrega, en una trobada anual, la germandat d'excombatents d'aquest terç.