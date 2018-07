Santpedor ampliarà l'any que ve el pavelló municipal amb una segona pista coberta

Amb l'objectiu de donar més espai als equips que s'entrenen al pavelló municipal Rafa Martínez de Santpedor, l'Ajuntament ha aprovat les bases per a la redacció del projecte d'ampliació de la zona esportiva amb una segona pista coberta. Les quatre entitats que en fan més ús han augmentat el nombre d'equips, «i la pista cada vegada queda més petita», assegura la regidora d'esports, Núria Barba. Per aquest motiu, explica, «s'ha decidit construir una segona pista, tot i que les obres no començaran fins el 2019».

La proposta és construir el nou espai esportiu cobert a l'actual part posterior del pavelló, on ara hi ha un aparcament de terra. «L'ampliació millorarà la qualitat de l'entrenament dels equips esportius, que estan coordinats per les quatre entitats que fan ús del pavelló», sosté Barba. Els esports que es practiquen a l'espai són el bàsquet, l'handbol, el futbol i el voleibol. «Les entitats ja feia temps que ens demanaven la construcció d'una segona pista coberta, ja que cada any el nombre d'equips augmenta i els jugadors s'han de conformar a entrenar poques hores i a compartir la pista», remarca la regidora d'aquest municipi del Bages.

A més, sovint l'única pista coberta del pavelló queda ocupada i «aleshores els esportistes entrenen a la pista del Paller, que no està del tot tancada i els jugadors agafen fred a l'hivern», destaca Barba. Comenta que, en principi, va sorgir la idea de tancar aquest espai. «Però el cost del tancar el Paller i la despesa d'ampliar el pavelló amb una segona pista era pràcticament el mateix», sosté la regidora. Aleshores es va decidir apostar per ampliar el pavelló, «ja que a nivell de gestió serà més fàcil que els dos espais esportius estiguin de costat», fa ressaltar Barba. A més, «així s'evitarà la pèrdua d'un espai lúdic pel poble, com és la pista del Paller».

La reforma del pavelló també inclourà una sala Tatami que permetrà acollir la creixent activitat de judo al poble. De moment, però, solament «s'ha fet un primer pas per encaminar el projecte, que tindrà un cost de 1,4 milions d'euros», detalla Barba. Aviat s'adjudicarà l'empresa i es reuniran les entitats implicades.