Sant Joan afrontarà la urbanització del sector pendent del canal a final d'any

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada completarà la urbanització de l'entorn del canal industrial i l'àmbit de la zona esportiva els propers mesos. El ple de dijous al vespre en va aprovar definitivament el projecte executiu (amb els vots a favor del PDeCAT i ERC al govern i l'abstenció de l'oposició), que preveu començar a desenvolupar a final d'any o, a tot estirar, a principi del 2019, apuntava ahir l'alcalde, Gil Ariso.

L'àmbit d'actuació engloba una superfície de 8.866 metres quadrats i va més enllà del l'adequació del propi canal perquè preveu crear una anella verda i de passeig al voltant de la zona esportiva. Pel que fa pròpiament a l'endegament del canal, donarà continuïtat a la intervenció que ja es va fer el 2009 entre la zona de Cal Gallifa i el pont gran, de manera que ara s'arranjaran els 400 metres restants entre el pont gran i la resclosa del Cardener (on comença el curs fluvial del canal), travessant la zona esportiva. L'actuació consistirà a fer una endreça i neteja del canal, ara en un entorn «salvatge», mitjançant una escullera en forma d'u que, a diferència del tram ja executat, no serà de formigó. En aquest cas s'optarà per una base empedrada a tota la zona d'aigua, i la part descoberta incorporarà elements vegetals.

Més enllà de la intervenció al canal, s'adequarà tot l'entorn amb una anella verda perimetral al voltant de la zona esportiva «per passejar, córrer o anar en bicicleta», apunta l'alcalde. Finalment, també es condicionarà l'espai que fa de distribuïdor entre el camp de futbol, la pista poliesportiva i el pavelló, on s'adequarà una gran plaça amb vegetació, arbrat, una font, elements infantils i que tindrà una superfície de textures i colors diferents.

Tot aquest conjunt d'actuacions s'integren en un mateix paquet que es licitarà d'aquí a uns tres mesos amb un preu de sortida d'1.115.000 euros (sense IVA), en gran part subvencionats per la Diputació. Paral·lelament, s'ha dissenyat una altra intervenció que s'adjudicarà per separat i que consistirà en l'arranjament i la pavimentació de la zona d'aparcament entre el pavelló i les pistes de tennis, d'uns 4.000 metres quadrats, amb un preu de sortida de 177.000 euros (sense IVA). Tot i que es tracti de dues fases separades, l'alcalde no ha descartat executar-les en paral·lel, si bé s'haurà d'estudiar «la possible afectació que això pugui tenir per a la zona esportiva».

Es reformarà el camp de futbol

A banda de l'adequació de l'entorn de la zona esportiva vinculada a l'endegamnent del canal industrial en aquest sector, l'Ajuntament de Sant Joan també preveu afrontar algunes millores al camp de futbol de cara a final d'any que donaran continuïtat a l'arranjament que ja s'ha fet de diverses instal·lacions esportives des de començament del mandat.

En el mateix ple de dijous al vespre, es va aprovar la contractació i subministrament de la gespa artificial del camp de futbol, de manera que es renovarà íntegrament tota la superfície, amb un pressupost previst de 215.000 euros. Les obres començaran el 3 de desembre i és previst que durin entre quatre i cinc setmanes. Paral·lelament, també es preveu fer una remodelació íntegra del vestidor dels àrbitres, dels diversos vestidors de l'equipament i de l'espai de material per un import de 40.000 euros.

Al camp de futbol de Sant Joan de Vilatorrada hi competeixen el FC Joanenc, el Palillo FC i l'equip de veterans, i aquestes actuacions han de servir per millorar la confortabilitat i la seguretat de la instal·lació.