L'afició als corre de bou de Cardona no decreix i omple de ple la plaça

Amb la plaça de la Fira plena a vessar, ahir al vespre es va celebrar el tradicional corre de bou de Cardona, que va transcórrer sense cap incidència. Prop de 1.200 persones van presenciar i participar en un dels actes més concorreguts de la Festa Major de Cardona, que genera una gran expectació al municipi.

L'espectacle va començar a 2/4 de 8 del vespre amb el concurs de retalladors. Hi van participar vuit joves, la majoria cardonins, que van retallar les dues vaquetes que van sortir a l'arena. Va costar, però, col·locar els animals en la posició adequada per poder realitzar bons salts i cabrioles. Quatre dels joves van retallar la primera vaqueta que va sortir a la plaça i uns altres quatre la segona, entre els ais i els uis del públic.

Alberto Miguélez, un dels retalladors, va aconseguir saltar per sobre de l'animal amb les dues cames lligades amb una corda. Això el va fer mereixedor de la primera posició com a millor retallador de la jornada. Aleix Vilalta va quedar segon i Eduard Real, tercer.

El concurs va durar mitja hora. Alguns dels assistents ho gravaven tot amb els mòbils, d'altres s'ho miraven amb entusiasme mentre picaven patates de bossa o crispetes, i molts animaven l'espectacle quan sonava la música de la Banda de Cardona, que també va amenitzar una estona abans el trasllat de la Mare de Déu del Patrocini.

Després dels retalladors es va donar pas al corre de bou. Membres de les cinc colles que organitzen l'esdeveniment i molts altres cardonins van ocupar l'arena i van córrer davant dels animals per esquivar cornades i envestides. Enguany és la primera vegada que hi participa una colla formada exclusivament per dones (unes 80), tal com ja va explicar aquest diari (veure Regió7 del 5 de setembre).



El moment esperat: la cargolera

L'arena de la plaça de la Fira es va omplir de gent mentre va durar el corre de bou. Quan s'acostava l'animal, els participants corrien cap a les tanques i s'agafaven a les cordes que s'hi pengen per poder pujar. Alguns, fins i tot, es van atrevir a ficar-se dins la típica cargolera i van aguantar així els embats de les vaquetes. Les més de mil persones que hi havia de públic també van gaudir de l'exhibició de toreig –amb toros–, a càrrec de Miguel Ángel de Pablo Hernán i Jonatan Blázquez Rovira.

El segon corre de bou del dia –el primer es va fer a les 8 del matí, després de l' encierro– va acabar cap a les 10 de la nit.