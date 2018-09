Unió de Pagesos denuncia que l'Església ha immatriculat 430 béns al Bages, Anoia i Berguedà

Unió de Pagesos ha denunciat que els bisbats de Vic i de Solsona han immatriculat en els últims 25 anys en els registres de la propietat prop de 430 patrimonis de 95 municipis de les comarques del Bages, l'Anoia i el Berguedà. Aquestes són dades que ha fet públiques avui el sindicat que el mes d'abril passat ja va denunciar que el bisbat de Vic s'havia apropiat de dues ermites i una casa del Bages. En aquella ocasió, es va comprometre a investigar què havia passat amb la resta de patrimoni que hi ha a la Catalunya Central i aquestes són les primeres dades. Ara, Unió de Pagesos denunciarà aquestes actuacions al Parlament de Catalunya en una compareixença a la Comissió de Justícia prevista per al proper mes d'octubre.

Per la seva banda, el Bisbat de Vic ha expressat en un comunicat que «la immatriculació dels temples catòlics ha estat un procés no arbitrari i completament legal». En aquest sentit, afirma que «durant 137 anys, l'Església Catòlica no va poder registrar els seus temples, a diferència dels particulars i de les altres confessions religioses» i també assegura que «una immatriculació és la primera inscripció d'una finca en el Registre de la Propietat, per tant, significa que cap particular la tenia registrada al seu nom anteriorment». De la mateixa manera, expressa que l'Església no va actuar arbitràriament ja que «es va documentar del que li constava com a propi i amb la supervisió d'especialistes externs».Per això, diu que en cas de possibles errors concrets, «està oberta al diàleg i a la revisió».

430 béns de 95 municipis

Entre els 430 béns immatriculats al Bages, el Berguedà i l'Anoia que denuncia el sindicat hi ha 203 ermites, esglésies i capelles, 52 cases rectorals i rectories, 95 terrenys i finques, 50 cementiris, a més d'horts, coberts i alguns habitatges. Es dóna el cas que unes 200 immatriculacions, és a dir, pràcticament la meitat del que consta al sindicat, es van realitzar entre el 2014 i el 2015, just abans que entrés en vigor la reforma de la Llei Hipotecària.

El representant d'Unió de Pagesos i pagès afectat, Joan Casajoana, ha reiterat que es tracta d'un «procés il·legal i clandestí, que s'ha basat en la regulació que va fer la dictadura franquista». Segons Casajoana, l'arrel del conflicte és que «els bisbes podien actuar com a notaris» emparats per una llei de l'any 1946. Per aquest motiu, considera que els prelats «han actuat amb nocturnitat i traïdoria i han espoliat els béns del poble amb apropiacions indegudes de manera il·legal» per això conclou que «és un robatori en tota regla».

Unió de Pagesos considera que es presenta una «gran lluita que anirà aflorant» i, per aquest motiu, fa una crida als ajuntaments i a tots els ciutadans a sumar esforços per afrontar-la de «forma unitària i transversal». Segons Casajoana, «no pot ser una lluita anticlerical sinó contra la jerarquia de l'Església i l'actuació dels bisbes».

El sindicat denunciarà aquesta situació al Parlament de Catalunya, en una compareixença a la Comissió de Justícia a l'octubre, que va sorgir arran de la reunió que va mantenir amb els portaveus dels grups Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Ciutadans i Catalunya en Comú Podem, en la qual els va traslladar la informació sobre aquestes actuacions dels bisbats. El sindicat va demanar als grups que instessin el Ministeri de Justícia a sol·licitar als registres de la propietat les notes simples de totes les immatriculacions fetes per l'Església a Catalunya a través de l'article 206 de la Llei Hipotecària en els últims 25 anys. D'aquesta manera, el sindicat es compromet a treure a la llum totes les immatriculacions que s'han fet a Catalunya.



Mocions contra les immatriculacions

El sindicat també va sol·licitar als grups suport per proposar als ajuntaments l'aprovació d'una moció contra les immatriculacions i en defensa dels béns patrimonials. Unió de Pagesos considera que els ajuntaments i els alcaldes tenen el deure i l'obligació de vetllar pels patrimonis històrics i culturals dels pobles i defensar-ne els béns comuns, col·lectius i comunitaris.

A la Comissió de Justícia prevista a l'octubre també hi participaran membres de la Plataforma de Defensa del Patrimoni Navarrès i de la Coordinadora Estatal Recuperando, entitats que representen afectats per immatriculacions a Navarra i a la resta de l'Estat. Unió de Pagesos va mantenir una reunió a Barcelona amb l'entitat el 12 de setembre per informar-se del treball que du a terme en defensa dels afectats.