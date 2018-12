L'oficina contra la pobresa energètica amplia l'atenció presencial a 18 municipis

El Consell Comarcal del Bages ha ampliat fins a 18 municipis l'atenció presencial de l'Oficina Comarcal d'Assessorament Energètic i Atenció a la Pobresa Energètica, que ha tornat a posar en marxa aquest mes de desembre. El servei, que és pioner, té per objectiu garantir el dret de les persones a l'accés als subministraments bàsics d'aigua, llum i gas. En la primera edició, el primer semestre d'aquest any, va atendre 300 casos.

L'oficina està adreçada a totes les persones empadronades en algun dels 29 municipis de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials (tots els de la comarca excepte Manresa) tan les que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i energètica i tenen dificultats per pagar les factures, com les que volen millorar l'eficiència de casa seva i reduir la despesa.

El conseller comarcal d'Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, ha destacat que la lluita contra la pobresa energètica és pel Consell Comarcal una prioritat política de primer ordre i que «no es vol conformar amb donar ajudes d'urgència social i actuar d'apagafocs». Per això aposta per «un servei itinerant, gratuït i accessible a tothom que actuï des de la prevenció». Marañón també reclama al govern de la Generalitat més implicació en la lluita contra la pobresa energètica.

Com a novetat, per facilitar l'accés i evitar desplaçaments, l'oficina oferirà servei presencial a 18 municipis, 6 de forma permanent cada setmana com ja feia fins ara (Navàs, Sallent, Artés, Sant Joan de Vilatorrada, Cardona i Sant Vicenç de Castellet) i, com a mínim, un cop al mes en els 12 pobles restants (Santpedor, Balsareny, Navàs, Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Avinyó, Callús, Cardona, Súria, Sant Salvador de Guardiola, Castellgalí, Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar i el Pont de Vilomara).

En aquesta segona edició, com a valor afegit es faran xerrades relacionades amb l'assessorament energètic en alguns dels municipis i es garantiran algunes hores d'urgència per als casos que ho requereixin. També es contempla la possibilitat de fer visites a domicili en el cas de persones que tinguin dificultats de mobilitat. Per accedir al servei s'ha de demanar cita prèvia al telèfon 682 861 998 o enviant un correu a l'adreça oficinaenergetica@ccbges.cat.

En el primer semestre de l'any, l'oficina contra la pobresa energètica va atendre un total de 300 casos relacionats bàsicament amb la reducció de la tarifa contractada, el fraccionament del deute o la tramitació del bo social.