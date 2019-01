Uns Reis d'estrena recorren Navarcles al so d'una batucada

Els navarclins van gaudir ahir d'una cavalcada que entrava al poble a les 6 de la tarda per la car-retera de Talamanca. Melcior, Gaspar i Baltasar, i també els patges més propers que els acompanyen, van sorprendre la gentada que omplia els carrers amb una nova vestimenta.



La comitiva va recórrer els car-rers del poble en el seu itinerari habitual, aquesta vegada acompanyats per la percussió d'una batucada de l'escola de música de Navarcles i Sant Fruitós. La cavalcada va fer parada a l'ajuntament, on els Reis van rebre la clau del municipi i es van adreçar als presents. En acabat, els patges van passar per les cases del poble a repartir els regals.