Monistrol Vila es va convertint en museu del transport

?A poc a poc, l'entorn de l'estació de Monistrol Vila s'està convertint en un gran museu que combina espais tancats i peces a l'aire lliure de la història dels singulars transports de Montserrat. Des d'ara, l'antiga 'cistella' de l'aeri de Sant Jeroni conviu al costat d'una de les cabines que ja es van renovar del funicular de Sant Joan, situades totes dues al costat de l'antiga estació que fa les funcions de petit museu de l'antic cremallera. A més, a la mateixa plaça hi ha dues peces emblemàtiques més, de les quals Fer-rocarrils va estrenar la recuperació el febrer del 2017. Són la màquina número 2 –batejada com a Monistrol–, una de les que van formar part del primer parc ferroviari del transport montserratí des que es va posar en marxa, el 1892, i el que es coneixia com el vagó de la reina. La primera va ser construïda el 1892 i formava part de la primera sèrie de cinc locomotores. Pel que fa al vagó, és un cotxe saló que el 1929 va utilitzar el rei Alfons XIII per pujar per tercera vegada a Montserrat.