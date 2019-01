La família de Castellnou que va perdre la casa per un incendi demana ajuda als veïns i veïnes

La família de Castellnou de Bages Asens Ibáñez, que divendres va perdre la casa per un incendi, ha emès un comunicat aquest dimarts per agrair el suport per part dels veïns i per demanar tot allò que els pugui ajudar a refer la seva vida. "No volem ni diners, ni coses noves", puntualitza el text, que afegeix que "ens agradaria que fossin aportacions pròpies i personals de cadascú que tingueu en desús; [...] No hi pot haver millor manera de construir una llar al poble, que amb les coses de tots vosaltres".

Les flames van destruir totalment el xalet de la família, de fusta i situat a la urbanització de la Figuerola. Afortunadament, però, cap persona va resultar ferida. El foc, a més, va calcinat un cotxe i una caravana que hi havia al garatge. De fet, en el comunicat, els Asens Ibáñez apunten a que hi ha indicis que l'incendi es va iniciar al cotxe i es va estendre del garatge cap a la resta de plantes.

La família explica que properament facilitarà un llistat amb les coses que necessiten i diuen que els agradaria fer una trobada amb els veïns i veïnes.

El comunicat de la família Asens Ibáñez



Sabem que esteu tots molt preocupats i pendents de la nostra situació, i nosaltres no us hem facilitat gaire informació. Del què va passar poca cosa us podem explicar. Hi ha indicis de que fos el cotxe que estava al garatge i que estengués el foc a la resta de plantes.

Per sort, estem tots quatre aquí. Són uns moments molt complicats, hem perdut la casa, els records i l'esforç d'una vida. Ara només necessitem calma. És el què per ara us demanem. Ja arribarà el moment de demanar ajuda, i ho farem.

Les flames del divendres a Castellnou van cremar molts sentiments, però també en van despertar molts d'altres. Mai no podrem agrair tot el suport que estem rebent, no ens sentim sols.

Quan estiguem ubicats, farem amb calma una llista de coses que necessitem i us la farem arribar. Hem de dir però, que no volem ni diners, ni coses noves. Ens agradaria que fossin aportacions pròpies i personals de cadascú que tingueu en desús. Heu de pensar que el pis d'ús social que ens deixa l'Ajuntament és per emergències familiars, per donar caliu i protecció. No hi pot haver millor manera de construir una llar al poble, que amb les coses de tots vosaltres. Al pis hi haurà una mica de tots, és la pell del poble. Per nosaltres és important que sigui així, perquè quan utilitzem un llençol o una cullera, tindrà nom.

Alguns ens coneixen més que d'altres, n'hi ha que ni tant sols ens hem vist mai, però avui, més que mai tots sou part del Nil, la Iris, la Sara i el Ramon.

De moment estigueu tranquils, ja us avisarem. Més endavant, ens agradaria fer una trobada, però no per recaptar res, només per gaudir de la vostra companyia i compartir l'orgull del nostre poble: la nostra gran família.

Moltes gràcies a tots per estar aquí!