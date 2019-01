Bages Turisme presenta els reptes per al 2019

Un total de 35 agents turístics públics i privats de la comarca han assistit a la presentació del Pla de Treball de Bages Turisme per aquest 2019 i dels programes Punts d'Informació Turística (PIT) i Biosphere, en un acte celebrat al Celler Mas de Sant Iscle de Sant Fruitós de Bages. En aquesta sessió, els assistents han pogut conèixer els principals objectius per a la planificació turística del Bages que es preveuen realitzar des de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages, basats en les 5 línies estratègiques definides pel Pla Estratègic.

Així mateix han pogut conèixer de part de les responsables tècniques de la Diputació de Barcelona els programes en detall per valorar la seva adhesió en aquests programes clau per a aprofundir en el coneixement del territori i teixint la xarxa de col·laboració per a l'estructuració de la destinació.

Com a accions destacades del Pla de Treball, Bages Turisme preveu crear un material didàctic on els infants hauran de moure's per la comarca i conèixer i descobrir els seus indrets. D'aquesta manera es pretén estendre el coneixement adequat sobre el potencial turístic del Bages en tota la societat, començant per les escoles, conscienciant sobre el gran valor natural, geològic i cultural de ser un Geoparc Mundial UNESCO. A més, es preveu desenvolupar un nou pla de comunicació elaborat el passat any que contempla diverses accions per incrementar la notorietat del Bages i el Geoparc, així com impulsar els operadors turístics del territori.

El conseller de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages, Josep Canals, ha explicat que «enguany consolidarem l'ambiciosa aposta per fer que la comarca progressi socialment i econòmicament de la mà del desenvolupament turístic. Tots plegats, administracions, operadors privats i societat civil aconseguirem aquest objectiu».

Pel que fa a altres accions previstes destaca l'enfortiment del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central amb l'elaboració d'una exposició per a explicar a tot tipus de públic què és el Geoparc i com es pot visitar, la creació d'un calendari de fires i festes d'interès turístic i l'impuls d'un calendari de jornades gastronòmiques de les quatre temporades.

Punts d'Informació Turística

El programa Punts d'Informació Turística (PIT), que està coordinat i impulsat a nivell provincial per la Diputació de Barcelona i coordinat i gestionat pel Consell Comarcal del Bages i Bages Turisme al territori, té com a objectiu dotar a equipaments turístics d'informació i coneixements dels atractius i l'oferta turística de la comarca. La implantació d'aquest projecte permet als participants donar resposta a les peticions d'informació turística de forma solvent, contrastada i acurada, conèixer altres equipaments turístics i establir sinergies i millorar la proposta de producte turístic individual a través de la creació de producte combinat amb altres equipaments que hi formin part.

Biosphere i Adhesió al Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central

El segell Biosphere és una certificació voluntària i independent que suposa una garantia per als turistes en matèria de gestió mediambiental, protecció del patrimoni cultural i defensa de les variables socioeconòmiques d'una empresa o destinació. És una certificació que, en el cas concret del Bages, va acompanyat amb el distintiu d'empresa/equipament adherit al Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.

En el marc del Biosphere es treballa perquè la gestió de l'empresa a nivell intern sigui òptima, sostenible i eficient mitjançant la incorporació de manuals de bones pràctiques. El programa, impulsat per la Diputació i la Cambra de Comerç, permet millorar la qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics de la comarca, generar contactes i col·laboracions entre les diferents empreses turístiques que hi participen i incidir en l'orientació de l'empresa vers el client i la seva satisfacció.

Amb aquest projecte el Consell Comarcal del Bages vol incrementar la competitivitat de les empreses turístiques de la comarca i augmentar els estàndards de qualitat i sostenibilitat turística de la destinació. L'adhesió al programa comporta la implementació d'un pla formatiu, l'assistència a tallers, la participació en grups de treball, l'aplicació de criteris de millora a la seva empresa i una avaluació externa en cicles anuals.