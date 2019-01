Sant Fruitós convertirà l'Express d'Orient de la cavalcada en un tren turístic per a festes grans

Un tren turístic farà rutes per Sant Fruitós de Bages i el seu entorn en dates assenyalades. Es tracta del vehicle que ja va recórrer els carrers del poble simulant l'Express d'Orient durant la cavalcada de Reis i que l'Ajuntament havia adquirit prèviament amb finalitats turístiques. L'estrena oficial del nou trenet amb una possible ruta amb passatgers i una ambientació sorpresa es preveu per la Festa de l'Arròs, el proper mes de març.

El nou vehicle consta d'un tractor que fa de locomotora, i un sol remolc que fa de vagó, i que reprodueix l'antic tren de Sóller. Havia servit de tren turístic a l'entorn de Cala Ratjada, a l'illa de Mallorca, i que l'Ajuntament de Sant Fruitós va adquirir a l'empresa que n'era propietària per mitjà d'un concurs públic per un preu de 35.000 euros.

El tren es podrà decorar de forma diferent segons l'esdeveniment que es cobreixi, i l'atrezzo interior «ja és neutral perquè pugui servir per a tot», explica el regidor de Festes de Sant Fruitós, Xavier Racero. La idea de l'Ajuntament és de «no explotar-lo sovint, sinó de treure'l només en grans esdeveniments», com poden ser la pròpia Festa de l'Arròs, les festes majors d'hivern i d'estiu, les Caramelles, o els Benet Games, entre altres de possibles, i podrà fer rutes cap a Sant Benet o altres indrets propers al municipi. El vagó disposa actualment d'una cinquantena de seients, tot i que es preveuen suprimir un parell de fileres per adequar-hi una àrea per poder servir begudes i cafès en els trajectes. Quan estigui en servei, el tren també podrà servir de punt d'informació turística, amb la presència de díptics o tríptics de llocs visitables de la comarca i l'entorn.

Un recurs per la cavalcada

Sant Fruitós ja va lluir el nou vehicle per sorpresa durant la cavalcada de Reis, i l'Ajuntament voldria que servís de recurs econòmic per finançar aquesta festa.

La idea és que n'assumeixi la gestió l'Associació de la Cavalcada de Reis, de recent creació, amb la possibilitat que l'entitat pugui llogar el tren a organismes i empreses, també per a esdeveniments puntuals i de concurrència limitada, «i se'n quedi els diners», diu Racero. Es tractaria que l'entitat es pogués autofinançar, i d'aquesta manera cobriria les despeses de la cavalcada, que actualment assumeix l'Ajuntament.

Més enllà de la locomotora i el vagó, la cavalcada d'enguany també va lluir un Betlem, que en un futur es podrà transformar en l'estació del tren per situar-la allà on convingui, i des d'on es podran comprar els tiquets per a les rutes.