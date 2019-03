Ferrocarrils remodela la via del ramal de les mines de Súria

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya està portant a terme una renovació integral del tram de la línia que va de Manresa fins a les mines de Súria, que s'utilitza per al transport de la potassa des d'aquestes instal.lacions fins al port de Barcelona.

En concret, ara s'estan realitzant treballs de renovació de la via de mercaderies entre la capital del Bages i el Mas de Sant Iscle, al terme municipal de Sant Fruitós. Els treballs de renovació es realitzen durant els caps de setmana aprofitant que en aquell moment no hi ha transport de mercaderies i, per tant, no hi circula cap tren. En total es renovaran fins a final d'aquest mes de març 2.000 metres de via.

El que es fa és un aixecament complet, i un anivellament del terreny i una restitució amb travesseres de formigó i nous rails. Els treballs s'emmarquen en la tasca periòdica de reposició d'infraestructures que porta a terme Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta actuació que es porta a terme en aquests moments es preveu completar la renovació de tota la via entre Manresa i Súria. una intervenció que s'ha anat efectuant en els últims anys.

Aquest ramal forma part de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), de 138 km de longitud. Pel que fa al transport de mercaderies, FGC efectua transport de potasses des de les mines de Súria i Sallent (de l'empresa Iberpotash) al Port de Barcelona i el transport de sal fins a l'empresa Solvay a Martorell. Ferrocarrils disposa d'uns trens específics per efectuar el transport de mercaderies completament independent del de transport de viatgers. Els ramals de Súria i Sallent són de via única i s'hi realitzen entre dues i tres circulacions al dia.