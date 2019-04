Sant Fruitós instal·la dues càmeres de lectura de matrícules als accessos al nucli

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha instal·lat aquesta setmana dues noves càmeres lectores de matrícules de vehicles a les entrades del nucli urbà. Han de servir d'ajut als cossos policials de cara a un major control dels vehicles que circulen pel municipi amb l'objectiu d'augmentar la seguretat ciutadana.

Els nous aparells s'han instal·lat als semàfors d'accés al nucli per la carretera N-141, tant a l'entrada venint per Manresa com a l'entrada des de Navarcles. Totes dues disposen d'un sistema capaç de capturar amb fiabilitat més del 97% de les matrícules dels automòbils, i que avisarà immediatament la Policia Local en cas que es detecti l'entrada al poble d'un vehicle amb una matrícula inclosa en les llistes negres dels Mossos d'Esquadra.



S'afegeixen a les cinc existents

Les dues noves càmeres lectores de matrícules de vehicles a Sant Fruitós s'afegeixen a les que ja s'havien posat recentment en altres punts del municipi des que l'Ajuntament en va iniciar el desplegament fa uns mesos.

En concret, es van instal·lar dues càmeres als dos accessos a la urbanització de Pineda per la car-retera de Santpedor, i una per l'accés des de Sant Iscle. A les Brucardes també se'n van posar dues; una a la carretera d'accés des del pavelló, i l'altra al camí de la depuradora.

Es tracta de punts que formen part del pla d'implementació proposat per la Policia Local de Sant Fruitós, i que el govern municipal està aplicant des del 2018.