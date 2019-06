La promotora del crematori de Sant Fruitós ja té a punt el terreny, i ara espera la llicència

Una imatge dels terrenys ja preparats per poder començar les obres

Una imatge dels terrenys ja preparats per poder començar les obres eternam

El terreny que hi ha a tocar del cementiri i on s'ha de construir el futur tanatori i crematori de Sant Fruitós ja està preparat per poder iniciar les obres en qualsevol moment. Eternam Serveis Funeraris, l'empresa que promou l'equipament, vol començar tan bon punt l'Ajuntament li atorgui la llicència, que, segons fonts municipals, podria ser en els propers dies.

Preveient que l'espera es podria allargar, Eternam ha volgut avançar feina, i ha senyalitzat l'espai on la maquinària haurà de començar a treballar, aprofitant que s'ha aplanat i netejat el terreny. És el darrer pas abans de poder començar les obres, i que s'ha fet un cop s'ha completat el trasllat a un nou emplaçament d'una vintena d'arbres que hi havia situats dins la zona on s'hauran d'ubicar les futures edificacions.

El trasplantament de la vintena d'arbres afectats per les futures obres va ser a càrrec de l'empresa Vilà Vila, que els va desplaçar uns metres i els va plantar en un nou viver provisional fins que, més endavant, els torni a recol·locar en un espai definitiu dins el Parc del Record. Un cop acabats aquests treballs, es va aplanar el terreny i es va deixar a punt i net d'herba, amb la idea que Eternam pugui inciar les obres aviat.

Ja fa uns mesos que la Generalitat va donar el vistiplau a la llicència ambiental, i ara només queda pendent la tramitació de la d'obres per part de l'Ajuntament, que va demanar a l'empresa petites correccions en alguns informes, que hores d'ara l'arquitecte ja hauria analitzat i serien favorables, segons ha explicat l'alcalde en funcions de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés. Faltarà una darrera revisió per part de Secretaria, que ho haurà de signar i ja es podrà entregar la llicència a l'empresa. Un cop iniciats els treballs, tindran una durada màxima de quinze mesos.