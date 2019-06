Intenten cremar una enramada de Sallent i roben material d'un altre carrer

"Aquesta matinada, uns brètols ens han pres cors grans de roba". "Disculpeu que aquest tram estigui així. Ens ho han cremat". La matinada de diumenge, suposadament un grup de joves, han cremat uns troncs que hi havia al carrer Sant Bernat simulant petites fogueres d'una nit de Sant Joan màgica, en una de les mostres artístiques més interessant de l'edició d'enguany. Els veïns han penjat un cartell en el que denuncien la bretolada. Aquesta és una enramada que fonamentalment està construïda amb paper, roba i fullola, elements tots tres que podrien haver cremat amb gran rapidesa.Els veïns que van fer l'enramada estaven indignats, com reconeixia ahir a aquest diari l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta.

També ho estaven els veïns del carrer del Cós, on, també de matinada, els van robar uns grans cors de roba. També van penajar un cartell demanant respecte i denunciant els fets. I en altres carrers es van fer algunes altres destrosses menors, que els enramadors han reparat per intentar fer lluir

Ribalta ha explicat que hi ha mesures com traslladar el concert de nit a la zona de l'antic escorxador, al camí de Cabrianes, que justament hauria de servir per tranquil·litzar la zona enramada. I que s'havia reforçat el servei de policia municipal per poder oferir més vigilància. Aquest esforç de tenir un dispositiu ampliat havia fet que agents de la Policia Local, tot i que no van ser a temps d'identifcar els autors de la bretolada, sí que poguessin actuar de seguida, apagar el foc i evitar que el dany fos més gran.

Ribalta ha explicat que els enramadors dels carrers afectats s'havien posat en contacte amb ell i li havien expressat el gran enuig que tenien per la bretolada.

A part dels incidents, les Enramades de Sallent llueixen aquest dies i els carrers tenen un gran nombre de visitants. El dissabte al matí, a la tarda vespre, aquest diumenge, hi ha hagut molt visitants, i bona participació en les activitats. Era especialment concorreguda, pels més petits, el tram de riu muntat a la plaça Vilaseca, al costat de l'Ateneu Rocaus, recordant l'edifici de la Fàbrica Vella (la tèxtil més important que va tenir Sallent), la vella palanca que es va endur un cop de riu, i creant una zona d'aigua (amb barra annexa) que s'ha aprofitat com a piscina. Va tornar a demostrar un bon nivell artístic el Rataule dels embotits, que es va poder veure dissabte a l'escenari de la Fàbrica Vella amb molt de públic. La festa i les enramades es podran veure to el dilluns encara, perquè enguany, en coincidir justament amb la festivitat de Sant Joan, el desmuntatge dels carrers s'ha traslladat a dimarts.