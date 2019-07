Valentí Fuster dona claus, a Cardona, per al futur de la investigació cardiovascular

Cardona acull des d'ahir el curs magistral «Bases moleculars, clíniques i poblacionals de les malalties cardiovasculars i de la salut», que dirigeix Valentí Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) i de l'Institut Cardiovascular de l'Hospital Mount Sinai.

L'exhaustiu programa, impartit íntegrament per Valentí Fuster com a únic ponent, desgrana aspectes clau de la salut i la malaltia cardiovascular: noves fronteres en les tècniques d'imatge i de genètica; modificació del comportament en la gent gran, els adults i els nens; l'evolució històrica de les estatines; la qualitat de vida i prevenció d'accidents cerebrovasculars; genètica i òmica, aplicacions tecnològiques i clíniques en ràpida evolució o les tècniques de regeneració del teixit miocardi: cèl·lules mare pluripotents i altres perspectives, etc.

El curs està dirigit a metges cardiòlegs i residents de cardiologia especialment motivats per la investigació i interessats en el coneixement dels darrers avenços científics. Fuster va insistir durant l'obertura que «la cardiologia ha de tenir un abordatge integral, des dels mecanismes moleculars fins a la promoció de la salut a la població. Durant aquest curs repassaré els avenços en totes aquestes àrees que s'han produït en aquest darrer any».

Ahir, Fuster va inaugurar la nova edició amb la presència de l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i de la directora acadèmica del CUIMPB, María José García Celma. L'alcalde, Ferran Estruch, va agrair l'aposta per Cardona de l'organització, dels col·laboradors i dels patrocinadors, «que fan possible aquestes jornades tan importants al nostre municipi» i va convidar tots els assistents a visitar Cardona, un poble que, va recordar, «treballa amb el doctor Fuster des de fa 10 anys per convertir-se en un referent de salut».