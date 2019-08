Montserrat registra el primer semestre un creixement del 7% del nombre de visitants

Montserrat ha tornat a registrar unes xifres espectaculars de visitants durant el primer semestre d'aquest 2019 que, si mantenen la tendència durant la segona meitat, suposarien que es tancaria l'any a prop dels 2,7 milions de visitants, o fins i tot superant-los. I aquesta xifra és tota una referència, ja que és el rècord de turistes que ha tingut el santuari, registrat el 2017.

Segons dades facilitades pel Patronat, entre els mesos de gener i juny d'enguany Montserrat ha rebut un total d'1.310.497 visitants, que suposa que n'hi han passat 100.404 més que en el mateix periode del 2018. Per tant, hi ha hagut un augment global del 7,66%.

L'any passat es va produir un lleuger retrocés d'aquest volum de turistes, però que es produïa després de cinc anys consecutius de pujades que van dur fins a aquells 2,7 milions del 2017, abans esmentats. Fins al punt que, tot i la reculada, el 2018 va ser el segon any amb un registre més elevat.

Un any que es va acabar tancant just per sota dels 2,6 milions. Si a aquella xifra se li aplica aquest 7% que està creixent enguany, ens dóna la projecció cap als 2,7 milions de turistes que podrien arribar a passar per Montserrat fins al proper 31 de desembre. Aquest notable creixement en el primer semestre en relació als primers sis mesos de l'any passat s'ha produït en tots els mitjans d'accés a Montserrat.

Els visitants que hi han accedit per carretera han estat 47.712 més que l'any passat, fins arribar a un total de 835.059, el que suposa un increment del 5,71% (la pujada relativa més alta és la de les motos, que és de prop del 20%). Cal recordar que la fórmula que aplcai el Patronat de Montserrat per calcular el nombre de persones que hi accedeixen al pàrquing és de 3,4 per cada cotxe que entra al pàrquing, 1,8 per cada moto i 43,9 per cada bus.

Pel que fa al tren cremallera, el primer semestre ha quedat a menys de 1.000 persones de superar els 300.000 viatgers, amb un augment del 8,47%, mentre que l'altre mitjà de transport col.lectiu, l'aeri, ha crescut en aquest periode el 15,51%, transportant 27.339 viatgers més (176.280 en total).