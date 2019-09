El Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós competirà als premis WAF

El Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós i la urbanització del seu entorn competiran en els premis WAF, els més rellevants en el món de l'arquitectura. Aquests premis es lliuraran el proper mes de desembre a Amsterdam.

La Plaça Onze de Setembre, al voltant del Cobert de la Màquina de Batre, és un dels projectes finalistes en l'apartat anomenat Landscape, dins la categoria Urban dels premis World Architecture Festival. Els premis WAF són considerats els guardons d'arquitectura més rellevants a nivell mundial.

En aquesta edició 2019, Joan Roig, del despatx Batlleiroig, arquitectes del projecte de la Plaça Onze de Setembre, serà jurat dels premis en reconeixement a la seva trajectòria i amb motiu del premi Landscape of the Year 2018, atorgat al projecte del Camí-Mirador de les antigues Guixeres d'Igualada. A banda del projecte de Sant Fruitós de Bages també competiran l'edifici d'oficines The Ó Building a Gran Via i l'edifici oficines Parc Glòries al 22@ de Barcelona, tots dos dins l'apartat Completed Building a la categoria Office.

En total en aquesta edició hi competeixen 534 projectes de 70 països.