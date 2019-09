Desmantellen la via ferrada La Teresina de Montserrat, la més antiga de Catalunya

La Teresina, considerada la via ferrada més antiga de Catalunya i una de les més simbòliques, ja és història. Aquesta setmana, els Agents Rurals treballen desmantellant la infraestructura, de més de 500 metres d'allargada i que dona accés a Sant Jeroni, el punt més alt del massís.

Ho han fet per qüestions de seguretat, ja que és un dels llocs de Montserrat on es fan més rescats, però també per garantir la conservació de la muntanya, amb un greu perill d'erosió. La complexitat dels treballs ha fet necessari un equip d'agents rurals especialitzats en tasques de muntanya. Per les dimensions de la ruta, els agents calculen treure fins a una tona de material.

Feia un any i mig que l'accés a La Teresina estava prohibit, però igualment molts excursionistes no respectaven les indicacions. De fet, l'últim rescat es va fer el juliol de l'any passat, amb la via ja tancada. Es tracta d'una ruta que, tot i que s'ha popularitzat molt, és complexa per la seva dificultat tècnica. «No és fàcil, has de tenir coneixements d'escalada, condicions físiques, i veiem que la gent la feia pensant que era fàcil», ha explicat el gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio.

En els darrers 10 anys s'hi han fet fins a 32 rescats, 15 dels quals només en els últims tres anys. Juntament amb la via de Les Dames, i la del Joc de l'Oca, La Teresina és un dels llocs que acumulen més accidents.

La decisió de desmantellar-la s'ha pres, per tant, per qüestions de seguretat, però també com a mesura per protegir la muntanya. «Quant a seguretat, hi ha un informe de l'institut geològic que indica que tota la part superior de la ruta és un munt de còdols que estan desenganxats i que, en qualsevol moment, poden anar caient. La situació, amb el temps, s'ha agreujat», ha explicat el coordinador del grup de suport de muntanya dels Agents Rurals, Carles Barés. La via té una llargada superior als 500 metres i dona accés al cim més alt de Montserrat, Sant Jeroni, a més de 1.200 metres. Tal com ha explicat Barés, la via té molt equipament i això dificulta les tasques de desmantellament.



Entre la nostàlgia i la raó

Fer desaparèixer la via ferrada més simbòlica de Montserrat genera nostàlgia entre alguns excursionistes i amants de l'escalada. És el cas del mateix Barés, que aquests dies dirigeix les actuacions de desmantellament. «La vaig veure néixer i hi ha una bar-reja de sentiments, em sap greu que es desmunti, però la seguretat de les persones va al davant», ha posat en relleu.