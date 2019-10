Una concorreguda Marxa de Torxes arriba a Lledoners

La Marxa de Torxes ja ha arribat a Lledoners. Quatre llargues cues de persones que han sortit de quatre punts del Bages (Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Pineda de Bages i el Santuari de Joncadella) aquest dimarts 1 d'octubre al vespre per commemorar el segon aniversari del referèndum de l'1-O.

L'organització vol que aquesta marxa suposi un «clam per la unitat estratègica per la independència que ha de servir per fer front a la repressió i per actuar conjuntament» quan surtin les sentències dels presos.

Allà, on ja hi havia gent esperant molt abans de l'arribada de les cues, hi ha actuacions musicals i folklòriques. També s'hi fan els parlaments de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, d'un representant d'Òmnium, i de familiars dels presos. La lectura del manifest anirà a càrrec de representants dels quatre pobles del Bages que van ser agredits per la Guàrdia Civil el dia 1 d'octubre.

Durant als actes al punt de trobada final, s'han realitzat crits d'«Unitat», «Llibertat presos polítics», «Independència» i s'han cantat diverses cançons reivindicatives».