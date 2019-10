ERC apel·la des de Fonollosa a «l'esperit» de l'1-O per avançar

Fonollosa va ser ahir a la tarda l'epicentre de la commemoració per part d'ERC del segon aniversari de l'1-O, que va triar un dels municipis més castigats per les càrregues policials del referèndum. L'acte va reunir la plana major del partit, amb mitja dotzena de discursos que van apel·lar a «l'esperit i la valentia» de pobles com Fonollosa fa dos anys per avançar cap a la República. També va tenir la presència d'Artur Junqueras, que va llegir una carta, molt aplaudida, escrita pel seu fill Oriol des de la presó.

La plaça de l'1 d'Octubre, presidida per una urna com les que es van fer servir en aquell referèndum, es va atapeir de veïns i també d'alcaldes i regidors vinguts de fora. L'alcalde amfitrió, Eloi Hernàndez, va donar el tret de sortida a un ventall de discursos que va tancar el vicepresident del govern, Pere Aragonès, que va donar per fet que «farem possible el referèndum i la República Catalana». Va apel·lar «a la determinació, la força i les conviccions de l'1 d'octubre, i a les majories del dia 3», convençut que hi seran perquè l'actitud de l'Estat i el resultat de la sentència que preveu dura «arrabassen drets i llibertats de tothom».

Abans el president del Parlament, Roger Torrent, també es va referir a la sentència, «davant la qual ens haurem de conjurar de nou», i «tornar a sortir al carrer a defensar drets fonamentals». La portaveu del partit, Marta Vilalta, va assegurar que «la repressió no ens aturarà, sinó que ens estem preparant per combatre-la», i el diputat al Congrés Gabriel Rufián va parlar «dels carrers, les places i les urnes, com el millor que tenim i que es pot tenir».



Junqueras: «Això no té aturador»

En la seva carta, Oriol Junqueras parlava de l'1-O com la data «en què vam posar la llavor de la llibertat», i a un procés «irreversible». Ara, des que és a la presó, «soc més conscient que aquell moviment no té aturador». Sense renunciar mai al diàleg, «tornarem més forts, i guanyarem».