Luxemburg evoca la tradició nadalenca catalana amb els Pastorets d'Avinyó

La sala Robert Krieps del centre cultural de l'abadia de Neumünster de Luxemburg va ser catalana per un dia. Els versos d' Els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres hi van ressonar amb força aquest cap de setmana per mitjà del Grup de Teatre d'Avinyó, que hi va representar una adaptació del clàssic per excel·lència de les festes nadalenques, convidat pel Centre Català de Luxemburg.

Entre bambolines, els nervis estaven a flor de pell per l'excepcionalitat del moment. A la platea, l'audiència esperava expectant. Des de la sortida del Lluquet i el Rovelló i les seves peripècies en el camí cap a Natzaret, fins al naixement de l'Infant Jesús, passant per l'infern, amb les temudes calderes d'en Pere Botero, el muntatge va connectar amb les prop de 150 persones que el seguien, majoritàriament de la comunitat catalana de Luxemburg, però també de Brussel·les i d'Alemanya.

Alguns dels assistents, sobretot els infants, era la primera vegada que veien Els Pastorets i un cop acabada la funció no amagaven la il·lusió de veure de prop els personatges i fer-s'hi fotos. D'altres, com Carme Pagerols, avinyonenca establerta a Alemanya, els coneixien de prop, i en el seu cas no va poder contenir l'emoció en veure el muntatge que ella havia representat de jove al seu poble natal.

El president del Centre Català de Luxemburg, el també avinyonenc Jordi Gairín, va agrair al grup l'esforç de portar el muntatge fins allà. Un agraïment que va compartir la formació bagenca, que valorava l'oportunitat que li havia brindat l'entitat de promocionar les tradicions i la cultura catalana, i també va tenir un record pels que, des de la presó o l'exili, no en poden gaudir.

Una experiència «inoblidable», fruit de la implicació d'una quarantena d'actors, actrius i tècnics, alguns ja veterans i altres de novells com el petit Arnau, que té sis mesos i va debutar a l'escenari. Tots plegats, tornaran a repetir el muntatge, aquest cop a casa. Serà el 22 de desembre a les 6 de la tarda al local Catalunya d'Avinyó, amb el record encara present d'haver acostat Els Pastorets als que viuen lluny i haver contribuït a difondre la tradició.