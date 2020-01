La C-55 comença l'any amb la xarxa de panells informatius sense activar

La xarxa de panells informatius i sistemes de control del tram sud de la C-55 no acaba d'arrencar i ja acumula un any i mig de retard respecte la previsió que es va fer quan es va començar a executar el projecte.

Tot i que ara fa dos mesos el Servei Català de Trànsit explicava a aquest diari que la previsió era que es posés completament en servei abans d'acabar l'any perquè estava pràcticament tot enllestit, la realitat és que, començat el 2020, la majoria de panells continuen apagats i mai no han funcionat, i que només alguns ho han fet esporàdicament.

Ara fa un any, Servei Català de Trànsit –que és qui controlarà la xarxa– explicava a aquest diari que l'únic que restava pendent per posar tot el sistema en funcionament era donar d'alta els comptadors d'un parell de pantalles.

Les mateixes fonts afegien que la previsió era que es poguessin activar les setmanes posteriors –a principi de l'any passat. Però un any després els panells segueixen apagats. El passat mes d'octubre, les mateixes fonts asseguraven que tots els comptadors elèctrics ja estaven operatius i que, per tant, ja es disposava de comunicació amb tots els panells. Però que en aquell moment encara restava pendent la recepció de l'obra, que es preveia que es fes abans d'acabar l'any i que havia de resoldre el departament de Territori i Sostenibilitat, que és el que va encarregar el projecte.

De fet, la previsió inicial era que es posés en marxa el juny del 2018, o que almenys estigués ja a ple funcionament de cara a la tardor d'aquell any, ja que un dels factors que es controlen són les incidències per causes meteorològiques.

Malgrat que tot el projecte està executat des de fa mesos tant en l'obra civil com en l'aspecte tècnic, ja que hi ha tots els dispositius instal·lats –els cartells, però també càmeres i sensors– i la xarxa elèctrica que ho ha d'alimentar està estesa, els panells continuen apagats i tan sols esporàdicament s'hi han emès missatges, però no se n'ha fet una posada en marxa formal i constant.

Ara fa aproximadament un any es van activar amb un missatge que anunciava que estava en període de proves. Un dels panells, el que hi ha situat a la C-16 entre Sallent i Sant Fruitós en direcció a Manresa, recorda de forma més o menys permanent els descomptes de l'autopista.

Els dos darrers estius s'han emès en alguns d'ells missatges puntuals en episodis d'onada de calor als panells que hi ha instal·lats pròpiament al tram sud de la C-55 que avisaven del risc d'incendi, i també aquesta tardor passada davant les alertes de pluges intenses. Ara, en algun apareix el símbol de terra lliscant pel gel, però la majoria segueixen apagats.

En concret, aquesta xarxa inclou 8 pantalles electròniques de senyal variable –verticals, i amb una capacitat informativa més limitada– i 16 de missatge variable –horitzontals, per enviar informacions més completes. A més, hi ha 4 estacions meteorològiques i 20 estacions de presa de dades (sensors) de trànsit, 11 sistemes de circuit tancat de televisió i una càmera amb sistema de detecció automàtica d'incidència.