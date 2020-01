Sallent confia restablir el servei d'aigua a tot el municipi aquesta tarda

Reunió per valorar els danys del temporal a Sallent

Reunió per valorar els danys del temporal a Sallent AJ. SALLENT

L'Ajuntament de Sallent es reuneix aquest divendres per valorar els danys ocasionats pel temporal a causa de la crescuda del riu Llobregat. Fonts municipals asseguren que l'empresa de subministrament d'aigua Sorea, ja treballa a la caseta on hi ha la canonada d'aigua que abasteix Sallent i que ahir es va avariar, i es preveu que aquesta tarda s'hagi restablert el servei d'aigua a tot el municipi.

El consistori ha anunciat que el Camí dels horts, que ahir es va inundar, estarà tancat fins a les cinc d'aquesta tarda i que es manté l'accés tancat als garatges ubicats a la llera del riu entre el Pont Nou i el Pont Vell, fins a l carrer Carretera, número 10. També ha anunciat que totes les persones que vulguin assessorament o informar dels seus danys es poden dirigir a l'Ajuntament.

Sallent va haver de tallar ahir a la tarda el subministrament d'aigua a causa d'una avaria que es va detectar poc després de les dues del migdia a la bomba que serveix i subministra l'aigua a tot el municipi. Entre altres mesures, Sorea va instal·lar ahir al vespre una font de 4 aixetes d'aigua a la plaça dels pisos de Verge de Fussimanya per tota aquella gent que no tingués aigua a casa.