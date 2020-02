El Consell Comarcal del Bages trasllada les reivindicacions viàries i ferroviàries al Parlament

El Consell Comarcal del Bages ha traslladat aquest dimecres al Parlament les reivindicacions del territori sobre les millores en la mobilitat viària i ferroviària i de connexió amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Són les demandes que es van consensuar a final d'any entre tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca.

La presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente, i el president del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Bages, Eloi Hernàndez, són qui han liderat les trobades amb els grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, En Comú Podem i la CUP Crida Constituent. També hi han participat en representació dels partits de la comarca Eulàlia Sardà (Junts per Catalunya), Cristòfol Gimeno (PSC), Lluïsa Ramos (Ciutadans) i Laura Massana (En Comú Podem).

Amb aquestes trobades es pretén traslladar la unanimitat que hi ha al territori en aquesta qüestió, i aquest dimecres tots els grups parlamentaris s'han mostrat sensibles a les reivinbdicacions. Tots ells han reconegut el dèficit en matèria d'infraestructures i han valorar la unanimitat política i social del Bages expressada a través de la declaració institucional del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses feta pública el passat mes de desembre. Els grups parlamentaris també s'han compromès a treballar perquè algunes de les inversions demanades des del territori es puguin incloure als pressupostos d'aquest any i el vinent.

L'activitat del territori per reivindicar unes infraestructures que estiguin a l'alçada de les necessitats del Bages continuarà aquest dijous en una reunió a Barcelona en el marc de la comissió de seguiment del tram ferroviari Manresa-Terrassa amb els responsables de RENFE i ADIF a Catalunya.