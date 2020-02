Els municipis de més de 5.000 habitants tindran tots creixement en quinze anys

Els 26 municipis de l'àrea d'influència de Regió7 que avui tenen més de 5.000 habitants registraran tots un creixement poblacional en positiu d'aquí al 2033. És la projecció que n'ha fet i publicat l'Institut d'Estadística de Catalu-nya (Idescat), que augura augments (amb relació a les xifres del 2018) de fins al 17% en els casos més accentuats, i una bona part per damunt del 10%. De fet, la mateixa projecció calcula que la Catalunya Central (incloent-hi Osona) registrarà creixements en pràcticament el 60% dels municipis que la integren.

En el cas de l'àrea específica de l'àmbit de Regió7, l'estimació situa al capdamunt dels augments, en termes relatius, el municipi anoienc de Masquefa, que en aquest període es calcula que incorporarà prop de 1.500 habitants més, el que suposa un augment del 17,2%. I just darrere se situaria, també en termes relatius, Moià, ja que l'anàlisi augura un creixement de prop de mil habitants, que duria la capital del Moianès a fer el salt per damunt de les 7.000 persones residents.

Tal com es pot veure detallat en la graella adjunta, hi ha gairebé una desena d'aquests municipis de casa nostra que veuran augmentada aquesta població en més del 10% o a la ratlla d'aquesta xifra. Un creixement que, per exemple, farà que Solsona (que fa un any que va superar els 9.000) se situï a tocar dels 10.000 habitants; que Igualada s'apropi als 45.000; i que Sant Fruitós superi ja el llindar dels 9.000. La ciutat de Manresa la trobem situada a la zona mitjana dels nostres municipis de més de 5.000 habitants pel que fa al creixement exponencial en termes relatius. L'Idescat estima un guany de població de més de 4.500 habitants fins al 2033 (pràcticament el 6% més) que, si es compleix, la situarà ja per sobre dels 80.000.

D'aquesta projecció també se'n pot destacar, com a llindars remarcables, que Sant Vicenç estarà molt a prop dels 10.000 habitants i Sant Joan saltarà dels 11.000, mentre que Puigcerdà superaria els 9.000. A Berga se li augura un creixement molt lleuger, de l'1,7%, que li permetria mantenir-se per sobre dels 16.000 habitants.

Els augments més baixos es pronostiquen, dins d'aquests municipis de casa nostra de més de 5.000 habitants, per a dues poblacions mineres: Sallent i Súria. Tanmateix, ambdues creixerien, tot i que per sota de l'1%.

L'anàlisi publicada per l'Idescat determina que la grandària del municipi és un factor important en el creixement futur de la població: pràcticament tots els municipis de més de 5.000 habitants l'any 2018 (202 dels 211) guanyaran població, mentre que gairebé la meitat dels de menys de 5.000 habitants (345 dels 736) en perdran.

La disminució afectaria especialment els més petits i a l'horitzó del 2033 únicament haurien guanyat població 4 de cada 10 municipis de menys de 500 habitants.