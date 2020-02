La Festa de l'Arròs de Sant Fruitós estrena amb èxit els paquets turístics

Una quinzena de persones es van apuntar el cap de setmana passat als paquets turístics per conèixer des de dins la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages. La iniciativa, que havia posat en marxa per primer cop l'Ajuntament, pretenia donar a conèixer la festa fora de la comarca i descobrir altres punts d'interès turístics del municipi. Els visitants provenien de Vilafranca del Penedès, Rubí, Sant Feliu de Guíxols i Barcelona.

La Festa de l'Arròs es va caracteritzar per la seva solidaritat i suport als arrossaires del delta de l'Ebre afectats pel temporal Glòria. La caixa de solidaritat va recaptar 545 euros, una xifra que el consistori doblarà un cop s'hagi aprovat el pla per assegurar la supervivència d'aquest paratge natural. La festa va exhaurir els més de 3.200 tiquets per menjar l'arròs i unes 500 persones més van participar al concurs d'arrossos amb 22 colles. El premi al millor arròs va ser per a Toni Boix i David Puigarnau; Toni Manzane va ser premiat per la proposta més original i Latifa Zahoum, per la millor presentació.