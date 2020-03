La residència d'avis de Sant Fruitós restringeix les visites per prevenció del Coronavirus

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la direcció de la residència per a la gent gran de Sant Fruitós de Bages, El Lledoner, han emès un comunicat a les famílies d'usuaris d'aquest equipament per tal que restringeixin al màxim les visites i que no es visiti a cap familiar en cas que s'hagi viatjat a un dels països i regions afectats o es tinguin símptomes de poder patir el Covid-19.

La voluntat d'aquesta mesura, segons ha posat en relleu el consistori, és la de protegir als usuaris del centre residencial que formen part de la població més vulnerable de ser afectada per aquesta epidèmia.

En aquest mateix sentit, segons han precisat, totes les persones que accedeixin a l'equipament es sotmetran a un protocol de neteja de mans i presa de temperatura.

Pel què fa al centre de dia, l'activitat continuarà el seu curs habitual tot i que es prendran les mesures preventives d'higiene de mans i control de la temperatura corporal per tal de controlar el risc de contagi.

En el comunicat emès pel consistori es posa en relleu que aquestes mesures s'estableixen de forma preventiva "ja que no s'ha detectat cap cas de persona infectada en aquest entorn". Aquestes mesures s'aplicaran durant 15 dies a partir d'aquest dimarts.