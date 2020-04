Sallent 'enrama' els balcons amb roses

El confinament ha fet florir iniciatives que estan deixant imatges inèdites com la que es va viure ahir a Sallent, que, sense sortir de casa, va celebrar les Enramades per Sant Jordi. Com si fos dijous de Corpus, nombrosos veïns i veïnes de diferents punts de la vila van respondre a la crida dels Amics de les Enramades i van omplir els seus balcons de roses artesanals de tota mena. D'aquesta manera, van viure dues festes en una i van aconseguir animar els carrers, ara tan buits.

La iniciativa de l'associació dels Amics de les Enramades pretenia posar color a la situació actual i alhora promocionar les Enramades, que enguany s'havien de celebrar de l'11 al 15 de juny i s'han hagut de suspendre a causa de la crisi sanitària. Amb aquesta proposta, l'associació sallentina volia «que la gent no s'oblidi de la festa» i la seva presidenta, Mari Calvo, qualificava ahir la resposta de «tot un èxit».

Les roses de cartolina de grans dimensions que l'entitat havia proposat elaborar eren les que més abundaven als balcons i finestres sallentines, però també se'n podien veure de diferents mides i elaborades amb materials de tota mena. Algunes estaven fetes de ganxet, altres amb cinta o roba i moltes anaven acompanyades de la senyera. En alguns casos, les flors es van col·locar en forma de garlanda de manera que feia ben bé la sensació d'enramada, com la que presidia el balcó de l'ajuntament.

Tot i que les flors lluïen en nombrosos punts del poble i eren moltes les façanes decorades, els car-rers Claret, Sant Víctor, Cós i Potelles van ser dels més guarnits de tots. Els tres primers ja tenen una tradició enramadora molt destacada i era d'esperar una bona resposta, però el carrer Potelles, on es van guarnir els balcons de banda i banda de la via, va cridar l'atenció, tenint en compte que no ha participat mai a la festa. En vista de l'èxit, «els hem animat a fer-ho de cara a l'any vinent», deia la presidenta de l'entitat, que considera que la resposta és una mostra de la companyonia i el vincle que s'ha creat arreu entre veïns aquests dies de confinament.

Flors a banda, alguns carrers van aprofitar per treure elements que ja havien lluït en Enramades passades, com és el cas d'un gran drac, que es podia veure al carrer de la Unió. Barris més allunyats del centre com el de Fussimanya, amb una gran tradició enramadora, també es van sumar a la proposta. Molts balcons lluïen flors i, fins tot, es van guarnir els bancs de la placeta del barri. A més, en alguns punts de la població la diada de Sant Jordi es va animar amb música i tot.



Gran ressò a les xarxes socials

La iniciativa dels Amics de les Enramades va tenir un gran seguiment a Sallent, però també a fora del municipi bagenc gràcies a la difusió que va fer-ne l'entitat a través de les xarxes socials amb un tutorial inclòs, que mostrava com es podien fer les roses. Calvo destacava ahir que la idea ha tingut un gran seguiment i que l'associació ha rebut fotos de diferents punts de la geografia com Girona, Mallorca o Sant Feliu de Guíxols, on ahir també van posar roses als seus balcons.

Amb tot, l'entitat sallentina ha complert el seu principal objectiu: que es parlés de les Enramades, declarades Festa Tradicional d'Interès Nacional i Turístic, amb set segles d'història. Amb aquesta iniciativa també ha aconseguit que els veïns tinguessin «les mans i el cap ocupats» aquests dies de confinament i «animar una mica el poble» en un moment com l'actual. Ha estat un Sant Jordi diferent amb roses, llibres i també enramades.