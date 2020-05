La DO Pla de Bages amplia els terminis per optar als premis Viu la Pedra Seca

La DO Pla de Bages ha decidit allargar fins al 20 de setembre el termini de presentació de projectes per a la convocatòria d'enguany dels premis Viu la Pedra Seca, que inicialment s'acabava el 30 d'abril. La situació de confinament derivada de la Covid-19 ha impedit poder realitzar tasques de rehabilitació de barraques de vinya, tines o altres construccions de pedra seca, susceptibles d'optar als premis, per la qual cosa s'ha decidit posposar la data final d'entrega. En principi és el 20 de setembre, si bé no es descarta tornar-la a ampliar si la situació ho requereix.

Els premis Viu la Pedra Seca tenen com a objectiu la rehabilitació, conservació de les barraques de vinya i altres construccions de pedra seca així com la posada en valor a partir de la promoció, l'estudi, la investigació, la recerca i l'educació vinculada al patrimoni vitícola de la pedra seca, principalment en l'àmbit de la DO Pla de Bages.

S'estableixen dues categories de premis: el de pedra seca, basat en la rehabilitació de barraques i altre patrimoni vitivinícola , i el de pedra viva, orientat a la recerca, projecció i posada en valor del patrimoni de la pedra seca.

Hi ha més informació dels premis a la web de l'entitat organitzadora, dopladebages.com.