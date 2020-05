La primera Festa Major de Santpedor sense les vaquetes haurà d'esperar

La Festa Major de Santpedor sense vaquetes haurà d'esperar. De fet, tota la festa concebuda com fins ara, enguany no es podrà celebrar. La crisi sanitària del coronavirus ha obligat l'Ajuntament a suspendre la festa grossa, que havia de tenir lloc de l'11 al 15 de juny, i que havia de ser la primera sense les tradicionals vaquetes, que una consulta popular va decidir eliminar el novembre passat. Tot i la suspensió de la festa major, el consistori i les entitats del poble estan preparant una celebració alternativa popular amb activitats culturals i lúdiques.

Santpedor havia de viure aquest mes de juny la seva festa major amb la peculiaritat de ser la primera que s'organitzava després de l'eliminació de les tradicionals vaquetes. Una decisió que es va prendre a través d'una consulta popular celebrada el 24 de novembre. Un cop recollida l'opinió dels veïns i aprovada per ple l'eliminació d'aquesta activitat, consistori, entitats i penyes ja havien fet els primers contactes per dissenyar una alternativa a les populars vaquetes, però la crisi del coronavirus ha estroncat els plans, i no només aquest acte sinó tota la festa major d'aquest any s'ha hagut de repensar.

L'Ajuntament de Santpedor ha suspès la festa per«la necessitat de garantir la salut i el benestar dels veïns i veïnes i les restriccions dictades pels governs central i català per evitar la propagació de la Covid-19». El consistori ha lamentat «haver de prendre aquesta decisió excepcional però, davant de tot, prioritza la salut i el benestar de la gent». Alhora, però, ha anunciat que com a alternativa es prepara una festa popular amb música, concursos i activitats a les xarxes. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament ha començat a treballar en l'organització d'una festa popular del confinament, per la qual cosa s'ha contactat amb totes les entitats del poble, «de les quals hem rebut molt bona resposta», asseguren. La idea de la proposta és «mantenir un clima de festa, tot i les restriccions, i reactivar i ajudar la cultura i la vida del poble».

En aquest sentit, fonts municipals han explicat que «estem intentant que la festa sigui diferent amb activitats al carrer amb límit de capacitat i mesures de seguretat, i també activitats i concursos a través de les xarxes». L'Ajuntament treballa amb la intenció que «sigui una festa participativa, que no totes les propostes siguin a través de les xarxes socials i que se'n puguin fer algunes en directe, però evitant que es massifiqui el carrer».

Amb tot, la no continuïtat de les vaquetes a la Festa Major de Santpedor ha passat a un segon terme perquè ara el que ha calgut és redefinir tota la programació. De fet, «no hi haurà una activitat alternativa a les vaquetes sinó que hi haurà activitats alternatives a tota la festa major, però hi haurà festa», apunta el consistori.

L'eliminació de les vaquetes del programa d'actes la van decidir els veïns després que l'equip de govern (ERC i Junts per Santpedor) sotmetés la decisió a un procés participatiu la tardor passada, per donar marge de temps suficient a la Comissió de Festes per preparar el programa d'activitats, amb vaquetes o sense, de cara a la festa major d'aquest any. La consulta va donar la victòria al no per 1.150 vots, mentre que els partidaris del sí van sumar 1.104 butlletes. La votació popular va apostar per eliminar-les i ara s'estava treballant per definir activitats alternatives que s'han vist estroncades per la crisi de la Covid-19.

A més de la festa major, el consistori també ha anunciat la suspensió de la revetlla de Sant Joan i del Cicle Convent, que s'havia de fer entre aquest mes i el de juny.