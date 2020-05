Mossos denuncia dos homes per volar amb ultralleugers durant l'estat d'alarma

Els Mossos d'Esquadra han denunciat dos homes per volar amb ultralleugers infringint les mesures de confinament de l'estat d'alarma. Els fets van tenir lloc diumenge al migdia, quan un helicòpter dels Mossos va detectar el vol de les dues aeronaus a l'espai aeri català.

Els agents de la Unitat de Mitjans Aeris creuaven el Bages i van detectar per la ràdio de comunicacions la presència d'una aeronau que provenia d'Artesa de Segre i es dirigia cap a Moià, i d'una altra que aterrava al camp del Pla de Bages. Tot seguit, van activar dotacions terrestres per adreçar-se als camps de vol per identificar-ne els ocupants. Els agents van denunciar els dos pilots per incompliment del reial decret del Govern espanyol, ja que a més de fer una activitat no prevista en les excepcions de l'estat d'alarma, s'havien desplaçat a més d'un quilòmetre del seu habitatge habitual. També se n'ha informat les autoritats aeronàutiques per tal de determinar si s'ha incomplert alguna altra normativa vigent.