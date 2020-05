L'oposició de Sant Fruitós acusa l'alcalde d'una «animalada sanitària»

Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (PSC, Junts per Sant Fruitós i ERC) han denunciat que el govern liderat per l'alcalde Joan Carles Batanés va enviar treballadors municipals a fer repartiments a domicili per Sant Jordi a cases del poble abans de conèixer els resultats dels testos que s'havien fet per detectar si tenien el coronavirus, proves que en algun cas van donar positiu, asseguren. La denúncia la van fer pública ahir a través d'un comunicat.

Consideren que l'alcalde «no va fer cas de ningú i va tirar pel dret», i qualifiquen l'actuació «d'animalada sanitària». També critiquen la gestió que es va fer dels repartiments de Sant Jordi. L'Ajuntament va repartir una rosa, un setmanari Montpeità i, per als infants, un conte editat per l'Ajuntament. El problema és que, segons l'oposició, aquests repartiments es van fer en tres viatges diferents i van augmentar d'aquesta manera el risc de contagi.

Segons els grups de l'oposició, això ha significat que tot el personal de protecció civil i de la brigada municipal ha estat com a mínim una setmana sense poder treballar i només 5 dels 14 membres de la Policia Local han estat disponibles. «El poble on es van poder repartir roses i mones de Pasqua no ha pogut repartir mascaretes EPI», afirmen al comunicat. I és que la reducció de la plantilla de treballadors municipals a causa del coronavirus no va permetre dur a terme el repartiment de mascaretes a domicili que estava previst, han denunciat.

El president de l'Associació de Protecció Civil, Pere Garrote, es va desmarcar ahir de les acusacions de l'oposició i va recordar que ells són una associació sense ànim de lucre i que no estan assalariats per l'Ajuntament. També van dir que van repartir roses juntament amb la Policia Local de la població, i que sí que han repartit mascaretes de protecció al poble.