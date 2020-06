Santpedor tria el cartell de la Festa Major Confinada amb un concurs

Un concurs popular ha servit aquest any per decidir la imatge de la Festa Major Confinada, que Santpedor celebra la setmana que ve . En total s'hi han presentat 16 propostes, bona part de les quals incloïen mascaretes i altres elements propis de la situació d'emergència sanitària que vivim actualment i que marquen aquesta propera festa major. De fet, la intenció és que sigui una festa major participativa però des de casa i el primer pas ha estat que també els veïns i les veïnes que ho han volgut hagin presentat una proposa d'imatge. Laura Parcerisa, de Santpedor, que va estudiar Belles Arts i es dedica al món de la il·lustració com a afició, ha estat l'autora del cartell que ha guanyat. Un disseny que combina el dibuix i l'aquarel·la amb ús també de la informàtica. A la il·lustració hi surten quatre personatges, dos nois i dues noies, que representen diferents entitats i les penyes del poble. Els requeriments eren que la proposta inclogués el títol de Festa Major Confinada de Santpedor i les dates del divendres dia 12 al dilluns dia 15.