Es planteja una consulta popular com a opció

La plataforma CalPauBiblioteca demana a l'actual equip de govern que reconsideri la seva proposta, però també posa sobre la taula la idea d'una consulta popular com a possible opció a tenir en compte per part de l'executiu per conèixer de primera mà quin és el parer dels veïns sobre el futur de la biblioteca.

Per ara, la guia seran les signatures que ja s'han començat a recollir, amb dues taules que dissabte es van situar davant de Cal Pau (a la plaça de Sant Joan) i a la plaça de la Serradora, i en què es van obtenir 440 firmes, que s'agruparan en tres formats diferents. D'una banda, es tindran en compte per separat el signants que tinguin entre 16 i 17 anys (que encara no poden votar a les eleccions municipals), de l'altra els signants majors d'edat, i finalment, es distingiran les firmes de persones de fora de Súria però que també es vulguin afegir a la causa, especialment veïns de Valls, Palà o Castelladral que solen ser usuaris de l'aparcament de l'espai de l'antic cinema Califòrnia.